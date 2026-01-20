Ingresar
Otra noche decepcionante de Quimsa: derrota frente a San Martín en el Ciudad

La Fusión no encuentra el rumbo en el torneo, fue superado 79 a 64 en una nueva presentación por la Liga Nacional. Ramella, en la cuerda floja.

20/01/2026
Quimsa San Martín

Quimsa volvió a tropezar en casa y no pudo ante un San Martín de Corrientes que fue más efectivo y sólido a lo largo del juego, la visita se impuso 79 a 64. La Fusión nunca logró imponer su ritmo y terminó pagando caro sus falencias ofensivas frente a un rival que supo aprovechar cada momento favorable.

La visita comenzó mejor con los triples de Méndez y Gargallo frente a un dueño de casa que tras un tiempo muerto lo emparejó gracias a los aciertos de Figueredo y Johnson. El cierre del primero quedó para un San Martín efectivo desde la línea de triples (71%) con Schattmann y Fernández para el 24/17.

Tras un pasaje parejo, acciones individuales de Gargallo y Giletto sacaban ventaja de diez para los correntinos. A Quimsa le costó el lado ofensiva y solo tuvo algunos pasajes de Meyinsse y Johnson, los dirigidos por Revidatti se iban al entretiempo arriba 42 a 31.

Tras tres minutos erráticos en ambos conjuntos, la visita movió el tanteador con Berra y Mendez. La Fusión encontró algunas respuestas con Meyinsse pero su rival anotó con Fernández y se mantenía liderando a falta de un cuarto 58/44.

Fernández asistió a Giletto para un par de dobles que sacaron la máxima de 18 para San Martín, Quimsa respondió con Lema pero triples de Aguerre y García estiraron la brecha. Los dirigidos por Revidatti se apoyaron en la ventaja construida y lo cerraron 79/64.

Victor Fernández con 17 tantos y Gastón García (10 puntos, 5 robos y 6 asistencias) fueron los destacados, en el local Leonardo Lema autor de 13 tantos y 15 rebotes.

Quimsa (10 - 10) visitará a Boca el domingo a las 11 horas y San Martín (9 - 10) recibirá el miércoles al Xeneize.

