Milei partió este lunes a Davos para mantener una intensa agenda con líderes económicos y financieros

El Presidente participará del Foro Económico Mundial, mantendrá reuniones con bancos globales y dará entrevistas a medios internacionales, en una gira enfocada en reforzar la proyección del plan económico argentino.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en vuelo rumbo a Suiza desde este lunes a la noche, donde desarrollará una intensa agenda internacional en Davos.

El jefe de Estado participará en el Foro Económico Mundial, mantendrá encuentros con líderes financieros y empresariales y entrevistas con medios económicos de alcance global, según la agenda oficial difundida por Presidencia.

Davos, el eje de la gira presidencial

El vuelo especial partió pasadas las 21 desde la Argentina con destino a Zúrich, desde donde el mandatario se trasladará a Davos, con arribo previsto para las 15:30.

El martes, Milei tiene programado un encuentro con Maurice Ostro, en un horario que aún figura a confirmar.

El miércoles concentrará las actividades principales: el líder libertario realizará un saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina” y mantendrá un encuentro con CEO’s de bancos globales. Más tarde, saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y luego intervendrá en el Foro.

Entrevistas internacionales y regreso al país

El jueves, la agenda incluye una entrevista con la agencia Bloomberg y, a continuación, un diálogo con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, en una jornada enfocada en la proyección internacional del plan económico argentino.

Ese mismo día, a las 18 horas de Suiza, está prevista la partida del vuelo de regreso. El arribo a la ciudad de Buenos Aires será el viernes a las 6 de la mañana.

La presencia de Milei en Davos vuelve a colocar a la Argentina en el centro del debate económico global, en un escenario clave para el vínculo con inversores, bancos y actores de peso internacional.

El mensaje que Milei busca llevar a los líderes económicos del mundo

Más allá del cronograma oficial, la presencia del Presidente en Davos apunta a reforzar ante inversores y organismos internacionales la hoja de ruta económica del Gobierno, en un contexto de ajustes internos y reformas en debate. El Foro Económico Mundial funciona como una vidriera clave para exponer el rumbo fiscal, la desregulación y la estrategia de apertura económica que impulsa la Casa Rosada, frente a actores que influyen directamente en el flujo de capitales y la percepción de riesgo país.

En ese marco, los encuentros con ejecutivos de bancos globales y las entrevistas con medios especializados buscan instalar un mensaje político y económico coherente hacia el exterior, más que anunciar medidas puntuales. No está previsto, al menos hasta ahora, el anuncio de acuerdos concretos, pero sí la intención de reposicionar a la Argentina en el debate económico internacional y consolidar canales de diálogo con el mundo financiero.

Davos alertó por los principales riesgos sociales y económicos que enfrenta la Argentina

El Foro Económico Mundial difundió en la previa del viaje de Javier Milei su Global Risks Report 2026, un informe que expone cuáles son las principales preocupaciones de los líderes empresariales sobre la situación de la Argentina en los próximos dos años. El documento se presentó en el inicio de las deliberaciones en Davos y se apoya en un relevamiento global a más de 11.000 ejecutivos y altos directivos de compañías de todo el mundo.

Según ese informe, los riesgos sociales y económicos concentran la mayor atención en el caso argentino, por encima de amenazas de tipo tecnológico o ambiental. En primer lugar aparece la insuficiencia de servicios públicos y de los sistemas de protección social, un problema que el Foro vincula con limitaciones en la cobertura, la calidad y el financiamiento de áreas clave como educación, salud, infraestructura y redes de contención social.

El segundo desafío señalado es la falta de oportunidades económicas y el desempleo, identificado como un problema estructural. Los ejecutivos consultados advierten sobre la dificultad para generar empleo de calidad, con un impacto particular en jóvenes y trabajadores de menor calificación, lo que afecta los ingresos, profundiza la informalidad y debilita la cohesión social.

El informe también alerta por el riesgo de una desaceleración o caída de la actividad económica, la desigualdad de ingresos y la creciente polarización social. De acuerdo con el Foro, estos factores tienden a retroalimentarse y elevan la probabilidad de tensiones persistentes, en un contexto de bajo crecimiento y márgenes fiscales limitados, un diagnóstico que sirve de telón de fondo para la participación de Javier Milei en Davos.