PineDrama, la app de micronovelas que lanzaron los creadores de TikTok

Hoy 06:24

Una de las tendencias del consumo audiovisual contemporáneo es la reinvención de las novelas de la tele —incluyendo a los viejos y queridos culebrones—, una movida en la que este género se adapta a las nuevas formas de visualización. Las claves: el celular en reemplazo de la tele, con contenido superbreve y en formato vertical.

TikTok, la red social que instaló la brevedad, acaba de sumarse a la movida de los micronovelas con una nueva aplicación, PineDrama. Se trata de una app independiente que inicia su recorrido en iOS y Android, aunque por el momento está disponible en unos pocos países.

PineDrama, la aplicación con la que TikTok se sube a la moda de las micronovelas

ByteDance, la compañía detrás de la red social de videos breves, anunció el despliegue de esta nueva app que gira en torno a los microdramas. Básicamente, se trata de series de ficción cuyos episodios son de apenas 60 segundos cada uno, con finales que habitualmente tienen un gancho para conectar con el siguiente capítulo.

Otro detalle: igual que el hábito tiktokero, todo está pensado para ver el contenido sosteniendo el teléfono en vertical.

La propuesta de PineDrama se apoya las microseries como categoría que atraviesa a toda su biblioteca de contenido, aunque hay diferentes géneros para explorar, como romance o thriller. Entre los programas más populares aparecen títulos como Amor a primer mordisco y El oficial se enamoró de ti.

La app incluye un historial para retomar las series en donde las dejó el usuario y una sección de favoritos. Además, agrega funciones propias de una red social, en la que es posible compartir comentarios sobre el contenido.

Siguiendo a TechCrunch, el lanzamiento de PineDrama se produce después del despliegue de TikTok Minis el año pasado, un segmento dentro de la popular aplicación de ByteDance que reunió ficciones segmentadas en capítulos brevísimos.

Los microdramas prometen ganacias millonarias

La movida de TikTok no es antojadiza. Aunque la industria de las micronovelas no era tan popular hasta hace poco, se prevé que consiga 26.000 millones de dólares en ingresos anuales hacia el año 2030, según Variety.

Cabe señalar que la compañía de origen chino no está sola en ese mundillo: PineDrama sale a competir en un terreno en el que ya hay propuestas populares, como DramaBox y ReelShort.

Por lo demás, el primer despliegue de PineDrama es astuto: apunta a dos mercados supervoluminosos, debutando en Estados Unidos y Brasil. Tal como señalamos, la aplicación se ofrece en iOS y Android; actualmente se descarga en forma gratuita y no incluye anuncios entre los episodios, aunque siguiendo a la fuente eso podría cambiar en el futuro.