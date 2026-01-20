Conmoción en Catamarca: una nena de 8 años se descompensó y murió mientras jugaba al fútbol

La pequeña fue asistida de inmediato, aunque los intentos por reanimarla fueron en vano.

Hoy 07:59

La ciudad de Chumbicha, en Catamarca, se vio sacudida por un profundo pesar tras un trágico episodio ocurrido en la noche del lunes, cuando una niña de apenas 8 años falleció luego de descompensarse mientras participaba de un partido de fútbol con otros chicos en el barrio San Isidro.

El hecho se registró alrededor de las 20, cuando la menor se encontraba jugando de manera recreativa y, de manera inesperada, se desplomó en el campo de juego ante la mirada de sus compañeros.

De inmediato, fue auxiliada por adultos presentes en el lugar y trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Roberto Ramón Carro, en un intento desesperado por salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales médicos del nosocomio constataron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor y establecer las circunstancias del deceso.

Tras conocerse la noticia, familiares y vecinos se acercaron al hospital, donde fueron informados del lamentable desenlace.

El episodio generó una profunda consternación en la comunidad, que acompaña a la familia de la pequeña en este doloroso momento.