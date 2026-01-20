Denuncian millonario robo a un turista brasileño en un hotel de Las Termas

El hecho sucedió mientras la víctima se encontraba fuera de la ciudad. Delincuentes sustrajeron dinero en efectivo por una suma cercana a los $7 millones de una habitación del Hotel Termal Río Hondo.

Hoy 09:44

Un turista de nacionalidad brasileña denunció haber sido víctima de un millonario hurto en un hotel ubicado en pleno centro de Las Termas de Río Hondo, donde desconocidos le sustrajeron una importante suma de dinero y documentación personal desde el interior de su habitación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada por Santiago Ceballos, de 27 años, domiciliado en Foz do Iguazú, quien se encontraba alojado en el Hotel Termal Río Hondo, sobre calle Sarmiento. Según relató, el pasado viernes 16 se retiró del establecimiento con destino a la provincia de Córdoba y, al regresar, advirtió el faltante de una riñonera que había dejado guardada debajo de la cama.

De acuerdo con su testimonio, durante el tiempo en que estuvo ausente la habitación no fue ocupada por otros huéspedes, lo que refuerza la hipótesis de un acceso indebido al lugar.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Entre los bienes sustraídos figuran 1.100 dólares estadounidenses, $350.000 en efectivo y tres pasaportes, pertenecientes al denunciante, su pareja y su hijastro. Considerando la conversión de la moneda extranjera, el perjuicio económico asciende a una cifra cercana a los 7 millones de pesos.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, con intervención del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó distintas medidas investigativas para determinar cómo se produjo el hecho e identificar a los responsables.