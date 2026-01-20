Olvidó cerrar la camioneta y le robaron más de $5 millones en pleno centro de Las Termas

La denuncia fue realizada por una mujer de 43 años, quien relató que delincuentes aprovecharon su descuido mientras realizaba trámites personales.

Hoy 09:50

Un costoso descuido terminó en una importante pérdida económica para una vecina de Las Termas de Río Hondo, quien denunció el hurto de más de 5 millones de pesos en efectivo y documentación personal desde el interior de su camioneta, la cual había quedado estacionada sin medidas de seguridad.

La denuncia fue realizada por Olga Natividad Aguirre, de 43 años, quien relató que el hecho ocurrió mientras realizaba trámites personales en inmediaciones de calle Entre Ríos y Pellegrini, en el barrio Salitre.

Según consta en la exposición, alrededor del mediodía, la damnificada se trasladó en su camioneta Toyota Hilux hasta un domicilio de la zona, donde permaneció unos minutos. Al retirarse del lugar, olvidó activar el sistema de seguridad del vehículo, situación que habría sido aprovechada por personas desconocidas.

Horas más tarde, ya en la zona céntrica de la ciudad, al regresar al rodado para retirar dinero, advirtió el faltante de una cartera que contenía $5.200.000 pesos en efectivo, documentación personal y tarjetas varias a su nombre.

El dinero, según indicó, correspondía a la recaudación por la venta de artesanías realizada en la provincia de Tucumán y se encontraba dentro del vehículo debido a que debía realizar un gasto mecánico.

La causa quedó en manos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, con intervención del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas testimoniales e inspección ocular del lugar.