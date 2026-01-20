TikTok implementa inteligencia artificial para detectar cuentas de menores de 13 años

El sistema analiza datos y comportamiento para bloquear perfiles que falsean la edad.

Mientras en diferentes países del mundo se implementan restricciones al uso de redes sociales entre los adolescentes, las plataformas agregan cambios para conseguir un mayor control de sus respectivas audiencias. Esta semana, TikTok anunció una nueva característica para identificar a los menores de 13 años que mienten su edad para abrir cuentas. En este caso, la plataforma de videos breves echa mano a los avances en Inteligencia Artificial.

El cambio en la red social de ByteDance comenzó a implementarse en el territorio europeo, según anunció la compañía china en un comunicado. La clave es el empleo de una nueva tecnología de detección de edad basada en IA para identificar a nenes en la plataforma.

En la mayoría de los países del mundo, las redes sociales admiten solo a mayores de 13 años. Sin embargo, es sabido que la práctica difiere de aquello que establecen las normativas. Muchos niños falsean su edad al momento de abrir una cuenta, o usan perfiles de otras personas, por ejemplo de sus padres.

El flamante sistema de control en TikTok se vale de la IA para analizar la actividad y la información de los perfiles. Por caso, examina los videos que se suben a la cuenta y los patrones de publicación que pueden asociarse a ese grupo etario.

Los responsables de la plataforma señalaron que cuando una cuenta es marcada como sospechosa por el sistema de filtrado automatizado, pasa a ser revisada por moderadores humanos y son ellos quienes evalúan si debe ser dada de baja. Eso sí: remarcaron que la IA no es infalible y que, en tanto, puede fallar. Por eso, aquellos que consideren que su cuenta fue eliminada injustamente pueden apelar el bloqueo, presentando una documento oficial, una tarjeta de crédito o una selfie para estimar la edad.

“En TikTok, nos comprometemos a mantener a los menores de 13 años fuera de nuestra plataforma, a brindarles experiencias apropiadas para su edad y a seguir evaluando e implementando diversas soluciones”, señalaron los encargados de la red social. “Creemos que un enfoque múltiple para la verificación de la edad, que utilice diversas técnicas, es esencial para proteger a los adolescentes”, agregaron.

En el comunicado, detallaron que la nueva función fue diseñada en colaboración con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, para que se ajusten a leyes de privacidad que rigen en Europa. De hecho, esta implementación es la continuidad de un programa piloto que se extendió por un año completo, período en el que eliminaron miles de cuentas pertenecientes a menores de 13.

Tal como observa New York Post, esta novedad en TikTok es lanzada en un contexto de creciente escrutinio sobre las redes sociales y sus efectos en los usuarios, especialmente entre los adolescentes y niños. Diversos estudios señalaron que el uso excesivo de estos entornos puede conducir a riesgos de depresión, ansiedad y problemas alimentarios, entre otros trastornos.

El caso testigo es el australiano, donde se puso en marcha la primera ley a nivel mundial que bloquea el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.