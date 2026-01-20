Tras su paso por Jesús María, Alito Toledo destacó con orgullo: "Nuestras canciones hoy son cantadas por tres generaciones”

El integrante de Los Manseros Santiagueños estuvo en Radio Panorama, donde repasó la presentación ante más de 30 mil personas y el presente del grupo tras 67 años de trayectoria.

Hoy 11:58

Alfredo “Alito” Toledo, integrante de Los Manseros Santiagueños, estuvo en los estudios de Radio Panorama, donde revivió con emoción el reciente paso del grupo por el Festival de Jesús María. Allí, más de 30 mil personas colmaron el predio para acompañar a una de las formaciones más emblemáticas del folclore argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la charla, Alito remarcó que el vínculo con el público se sostiene desde hace 67 años, atravesando generaciones. “Hoy cantan nuestras canciones los abuelos, los padres y los hijos, y eso es un orgullo enorme”, expresó, destacando además la responsabilidad de representar a Santiago del Estero, Madre de Ciudades, como una referencia cultural en todo el país.

El músico se mostró particularmente agradecido por el cariño recibido y recordó su propia historia dentro del grupo: el sueño cumplido de integrar desde joven a Los Manseros, un proyecto que siempre se caracterizó por la cercanía y el respeto hacia la gente. En ese sentido, afirmó que jamás se negaron a participar de un festival o de actuar en un pueblo, por más pequeño que fuera, devolviendo siempre el afecto recibido.

También puso en valor el legado artístico de Onofre Paz, autor de gran parte del repertorio mansero y referente fundamental del grupo, quien a sus 83 años continúa activo, participando en la elección de repertorios y manteniendo intacto el espíritu del conjunto. “No es solo subir al escenario y cantar, con los años fuimos aprendiendo a leer al público y a entender qué quiere escuchar”, señaló.

Finalmente, adelantó que tras repasar numerosos clásicos en Jesús María, Los Manseros Santiagueños ya se preparan para nuevos compromisos, entre ellos la apertura del Festival Nacional de Cosquín 2026, reafirmando el deseo de seguir cantando y transmitiendo su música mientras la gente los acompañe.