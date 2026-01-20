Ingresar
La Cruz Roja ofrece talleres intensivos para actuar ante emergencias cotidianas

La capacitación está destinada al público en general, con modalidad presencial y enfoque teórico–práctico.

Hoy 11:58
Primeros auxilios.

La Cruz Roja Argentina Filial, Santiago del Estero, informó que a partir del próximo lunes 26 de enero comenzarán a dictarse talleres intensivos de Primeros Auxilios, destinados al público en general, con modalidad presencial y enfoque teórico–práctico.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la capacitación, los talleres se desarrollarán en dos grupos paralelos, con la misma temática y contenidos:

-Grupo 1: lunes, miércoles y viernes

-Grupo 2: martes, jueves y sábado

Cada grupo tendrá una duración total de tres días, en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

Durante el curso, las y los participantes adquirirán conocimientos básicos para reconocer situaciones de emergencia y actuar de manera segura y eficaz hasta la llegada de servicios especializados, incorporando nociones fundamentales de primeros auxilios, soporte vital básico y respuesta ante situaciones críticas.

El costo del taller es de $30.000, e incluye entrega de certificado al finalizar la capacitación.

Las actividades se llevarán a cabo en la sede de Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero, ubicada en Jujuy esquina Absalón Rojas.

Desde la institución destacan la importancia de este tipo de formaciones, que fortalecen la capacidad de respuesta de la comunidad ante emergencias cotidianas y promueven una ciudadanía más preparada y solidaria.

Por informes e inscripciones comunicarse al 3855 34-2719.

