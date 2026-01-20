Wall Street cerró con fuertes pérdidas este martes

Las acciones europeas registraron una caída significativa, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas.

Hoy 19:35

Los principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas el martes debido a las nuevas amenazas arancelarias emitidas por el presidente Donald Trump contra varios países europeos, en un contexto de disputa por el control de Groenlandia. La creciente aversión al riesgo entre los inversores impulsó el precio del oro a máximos históricos, provocó descensos generalizados en las bolsas mundiales y sometió a los bonos del Tesoro estadounidense a renovada presión vendedora. Entre las palabras clave que marcaron la jornada destacan índices bursátiles, aranceles, Groenlandia, oro y volatilidad.

En una publicación en Truth Social, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, se impondrán aranceles adicionales del 10% a las importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido. Todos estos países ya estaban sujetos a gravámenes por parte de Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario, los aranceles se incrementarían al 25% el 1 de junio y se mantendrían vigentes hasta alcanzar un acuerdo que permita a Estados Unidos adquirir Groenlandia.

Los líderes de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y el gobierno danés han reiterado que la isla no está en venta, rechazando las pretensiones de Trump.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 143,12 puntos, equivalente a un 2,04%, situándose en 6.798,48 puntos; el Nasdaq Composite descendió 559,44 puntos, o un 2,38%, hasta 22.955,94 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 869,18 puntos, un 1,76%, finalizando en 48.490,15 unidades.

El índice de volatilidad CBOE, conocido como el medidor del miedo de Wall Street, alcanzó máximos de dos meses, reflejando la inquietud de los mercados ante la incertidumbre generada por las medidas comerciales propuestas.

En paralelo, los inversores se preparan para una semana con datos clave para el mercado, como la actualización del PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre, los resultados del PMI de enero y el informe sobre el gasto en consumo personal, considerado el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed).