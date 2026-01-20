Un efectivo de la Policía Federal bajó de un auto, comenzó a disparar e hirió a un trabajador

El episodio ocurrió frente a una fábrica de alimentos en Villa Crespo. El agresor, que estaba de civil, fue reducido y detenido. Un trabajador resultó herido en una pierna y se encuentra fuera de peligro.

Hoy 12:22

Momentos de extrema tensión se registraron este martes por la mañana en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando un cabo de la Policía Federal Argentina descendió de su vehículo y efectuó múltiples disparos en la vía pública. Como consecuencia del ataque, un hombre que se disponía a ingresar a su lugar de trabajo resultó herido.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana sobre la calle Fitz Roy al 300, en el ingreso a una fábrica de alimentos. Empleados del lugar alertaron al 911 tras escuchar al menos trece detonaciones en la cuadra.

Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y logró reducir al agresor, quien se encontraba armado y en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias. Según los testimonios, el hombre había llegado en un Volkswagen oscuro sin patente, descendió del vehículo y comenzó a disparar, en su mayoría al aire.

El atacante fue identificado como Cristian Britez, cabo de la Policía Federal, con prestación de servicios en la línea Belgrano Sur. Al momento del hecho estaba vestido de civil y no se identificó como personal policial.

Como resultado de la balacera, un trabajador de la fábrica recibió un disparo en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida. La víctima fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Testigos del episodio relataron que el agresor amenazó a varios empleados antes de comenzar a disparar. Uno de ellos aseguró que el policía le apuntó directamente con el arma y le ordenó levantar las manos, aunque finalmente no efectuó el disparo.

Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo policial en la zona, con intervención de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. Durante la mañana se tomaron declaraciones a los testigos y personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar.

Por el procedimiento, la calle Fitz Roy permaneció cortada desde la intersección con Muñecas para facilitar las tareas investigativas. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales del efectivo detenido.