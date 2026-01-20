Domínguez, sobre el posible regreso de Marcos Rojo a Estudiantes: “Tiene ganas de cerrar su carrera donde la inició”

Tras la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina, el DT del Pincha reconoció el interés por Marcos Rojo y aseguró que el defensor ve con buenos ojos volver al club que lo formó.

Hoy 14:30

Estudiantes de La Plata volvió a la competencia oficial con una sólida victoria por 4-0 ante Ituzaingó en la primera ronda de la Copa Argentina y, luego del partido, Eduardo Domínguez dejó una frase que encendió la ilusión en City Bell. El entrenador se refirió al posible regreso de Marcos Rojo y confirmó que el interés es real.

“Está en él. Por lo que tengo entendido, está entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició”, aseguró el Barba en conferencia de prensa, dejando en claro que el defensor de 35 años, actualmente en Racing, es un nombre que seduce y mucho para reforzar al último campeón del fútbol argentino.

El vínculo de Rojo con Estudiantes tiene varios capítulos. Surgido de las inferiores, fue campeón de la Copa Libertadores 2009 antes de emigrar a Europa, donde desarrolló una extensa carrera. En 2020 tuvo un breve regreso al Pincha, pero luego continuó su camino en Boca, club del que se fue libre a mediados del año pasado para sumarse a La Academia.

“Que haya tomado otras decisiones no quita lo que siente por el club y lo que necesita él para devolverle algo a Estudiantes”, remarcó Domínguez. Además, agregó que tanto la dirigencia como el plantel ven con buenos ojos su llegada: “Es un chico del club y a los exjugadores, y más a jugadores tan grandes como él, siempre se les abre la puerta”.

Del lado de Racing, Gustavo Costas lo considera una pieza importante. Si bien cerró el año como suplente, Rojo fue titular en partidos clave, como la semifinal de la Copa Libertadores, y tiene contrato vigente hasta mediados de 2026, con una opción de extensión por seis meses más. Por eso, la definición dependerá exclusivamente del futbolista.

Mientras tanto, en Estudiantes el deseo está planteado y el mensaje fue claro: si Rojo decide volver, el Pincha está listo para recibirlo. La pelota ahora la tiene el defensor.