Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

La millonaria cifra que deberá pagarle Juventus a Cristiano Ronaldo por una deuda

La Justicia italiana rechazó la apelación de la Juventus y ratificó el fallo a favor de Cristiano Ronaldo, quien cobrará una suma cercana a los 13 millones de dólares por salarios diferidos durante la pandemia.

Hoy 14:35

A días de cumplir 41 años y mientras sigue ampliando su cuenta goleadora con Al-Nassr en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo recibió una noticia positiva fuera de las canchas. La Justicia de Italia confirmó que Juventus deberá abonarle una cifra millonaria por una deuda vinculada a su etapa en el club durante el parate por el Covid-19.

El Tribunal Laboral de Turín rechazó la apelación presentada por la Vecchia Signora y dejó firme la condena que obliga al club a pagar cerca de 11 millones de dólares en concepto de salarios diferidos. Además, la sentencia establece que la Juventus deberá afrontar las costas judiciales, lo que eleva el monto final a alrededor de 13 millones.

Desde el club italiano aclararon que el fallo no impactará en su situación financiera, ya que esa suma estaba prevista y reservada en el presupuesto correspondiente a la temporada 2023-24. De todos modos, se trata de un golpe simbólico fuerte en un conflicto que lleva varios años.

La disputa se originó en plena pandemia, cuando la actividad futbolística quedó paralizada y Juventus acordó con varios de sus jugadores mejor pagos una supuesta “renuncia” temporal al salario, con el compromiso de abonarlo más adelante. En el caso de Cristiano, la situación derivó en un litigio judicial al detectarse documentos sin su firma.

En una investigación realizada en 2022, el caso llegó al Tribunal de Arbitraje, que en abril de 2024 resolvió que Juventus debía pagarle al portugués 11 millones, la mitad de los 22 millones que reclamaba inicialmente. Con intereses y gastos adicionales, la cifra final asciende ahora a unos 13 millones de dólares, cerrando un capítulo judicial mientras CR7 sigue escribiendo su historia dentro del campo.

TEMAS Cristiano Ronaldo Juventus FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Duele mucho”: el testimonio de un senegalés que denuncia discriminación cotidiana en Santiago del Estero
  2. 2. Caso Agostina Páez: denunciaron que desconocidos ingresaron a su departamento en Río haciéndose pasar por policías
  3. 3. El tiempo para este martes 20 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias
  4. 4. Funcionaria policial denunció a una concesionaria por millonaria estafa
  5. 5. La Policía secuestró más de 900 kilos de hojas de coca durante un control en la frontera norte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT