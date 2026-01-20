La millonaria cifra que deberá pagarle Juventus a Cristiano Ronaldo por una deuda

La Justicia italiana rechazó la apelación de la Juventus y ratificó el fallo a favor de Cristiano Ronaldo, quien cobrará una suma cercana a los 13 millones de dólares por salarios diferidos durante la pandemia.

Hoy 14:35

A días de cumplir 41 años y mientras sigue ampliando su cuenta goleadora con Al-Nassr en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo recibió una noticia positiva fuera de las canchas. La Justicia de Italia confirmó que Juventus deberá abonarle una cifra millonaria por una deuda vinculada a su etapa en el club durante el parate por el Covid-19.

El Tribunal Laboral de Turín rechazó la apelación presentada por la Vecchia Signora y dejó firme la condena que obliga al club a pagar cerca de 11 millones de dólares en concepto de salarios diferidos. Además, la sentencia establece que la Juventus deberá afrontar las costas judiciales, lo que eleva el monto final a alrededor de 13 millones.

Desde el club italiano aclararon que el fallo no impactará en su situación financiera, ya que esa suma estaba prevista y reservada en el presupuesto correspondiente a la temporada 2023-24. De todos modos, se trata de un golpe simbólico fuerte en un conflicto que lleva varios años.

La disputa se originó en plena pandemia, cuando la actividad futbolística quedó paralizada y Juventus acordó con varios de sus jugadores mejor pagos una supuesta “renuncia” temporal al salario, con el compromiso de abonarlo más adelante. En el caso de Cristiano, la situación derivó en un litigio judicial al detectarse documentos sin su firma.

En una investigación realizada en 2022, el caso llegó al Tribunal de Arbitraje, que en abril de 2024 resolvió que Juventus debía pagarle al portugués 11 millones, la mitad de los 22 millones que reclamaba inicialmente. Con intereses y gastos adicionales, la cifra final asciende ahora a unos 13 millones de dólares, cerrando un capítulo judicial mientras CR7 sigue escribiendo su historia dentro del campo.