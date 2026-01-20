Alerta en Santiago por la crecida del río Dulce: Defensa Civil pidió extremar los cuidados

En diálogo con Noticiero 7, el subdirector de Defensa Civil, Daniel Pikaluk, advirtió que el aumento del caudal del río Dulce tras la apertura de las compuertas del dique genera un escenario de riesgo.

Hoy 15:22

La Municipalidad de la Capital emitió una advertencia ante el marcado incremento del caudal del río Dulce, provocado por la apertura de compuertas en el dique de Las Termas de Río Hondo, medida que responde al importante aporte de los ríos afluentes a la cuenca.

En diálogo con Noticiero 7, el subdirector de Defensa Civil, Daniel Pikaluk, explicó que el volumen de agua que está ingresando al embalse es elevado, lo que obliga a derivar el excedente tanto hacia el cauce del río Dulce como a los canales de riego, con el objetivo de reducir el nivel del dique.

“Normalmente tenemos un caudal de 90 metros cúbicos por segundo frente a la ciudad, pero hoy estamos en 200 y para la tarde vamos a andar cerca de los 400”, señaló el funcionario, quien remarcó que esta situación genera un escenario de riesgo para quienes se acercan al río.

En ese sentido, Pikaluk recomendó a la población tomar los recaudos necesarios, especialmente a quienes concurren con niños, ya que el aumento del caudal elimina las zonas de playa y vuelve peligrosa cualquier permanencia en el agua. “El río va a venir con mucha fuerza y muy sucio, porque está limpiando todo el cauce”, advirtió.

Asimismo, indicó que las autoridades mantienen un monitoreo permanente y que, de ser necesario, se evaluará de manera conjunta —entre Policía, GER, guardavidas y Defensa Civil— la prohibición total del ingreso al río. Por el momento, esa medida no fue implementada, aunque la situación continúa bajo análisis.

Finalmente, el subdirector de Defensa Civil anticipó que las condiciones climáticas seguirán siendo inestables, con dos días más de tiempo nublado y húmedo, y nuevas lluvias previstas para el fin de semana. “Vamos a tener un enero complicado en materia hídrica”, sostuvo, y pidió especial atención a quienes poseen viviendas, recomendando revisar techos y sistemas de desagüe, ya que ya se registran filtraciones en algunos domicilios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad y a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización.