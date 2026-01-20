Mateo Maldonado: “La idea es poner a Mitre en el Reducido”

Tras el amistoso ante San Martín de Tucumán, el refuerzo del Aurinegro habló de su llegada al club, la adaptación después de una lesión y los objetivos para la temporada 2026.

Hoy 15:52

Luego del encuentro amistoso frente a San Martín de Tucumán en el estadio Dres. Castiglione, Mateo Maldonado, uno de los refuerzos de Mitre, dejó sus sensaciones sobre este nuevo desafío. El futbolista remarcó que viene sumando minutos de manera progresiva y que el objetivo principal es llegar de la mejor forma al inicio del campeonato.

“Me tocó sumar de a poco, venía de una lesión y por suerte pude estar bien. Me sentí cómodo y vamos poniéndonos a ritmo para cuando empiece el campeonato”, señaló Maldonado, conforme con sus primeros minutos con la camiseta aurinegra y el trabajo realizado durante la pretemporada.

En cuanto a su adaptación, el jugador destacó el clima que encontró en el club. “Me recibieron bien, es un club muy lindo. Los compañeros me hicieron fácil la adaptación. Estoy agradecido por la oportunidad y por cómo me recibieron”, expresó, dejando en claro que se siente a gusto en Santiago del Estero.

Sobre los objetivos colectivos e individuales, Maldonado fue claro y ambicioso. “La idea es poner a Mitre en el Reducido, dejarlo bien parado. Y en lo personal, sumar desde donde me toque y apoyar al equipo de la mejor manera”, afirmó. Con ese horizonte, el Aurinegro sigue ajustando detalles de cara a un 2026 en el que buscará ser protagonista.