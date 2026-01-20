Lucas Santillán tras la goleada a Vélez: "Ganamos por el sacrificio del plantel, mucho huevo”

Luego de la goleada ante Vélez de San Ramón en el Osvaldo Juárez, el volante analizó el gran presente del equipo, valoró el esfuerzo del plantel y advirtió que la serie todavía no está cerrada.

Hoy 16:00

Tras la contundente victoria por 4 a 0 en la ida de la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, Lucas Santillán dejó sus sensaciones por el resultado que dejó a Central Argentino muy cerca de la final de la Región Centro. El delantero remarcó el crecimiento del equipo y la confianza que fueron construyendo con el trabajo diario.

“Gracias a Dios llegamos a tomar confianza con el esfuerzo de cada día. Supimos sacar el partido adelante”, expresó Santillán, quien además celebró su aporte en el marcador. “Siempre llego hasta el fondo con la última, pero llego, y por suerte se dio el gol”, agregó, reflejando su insistencia dentro del área rival.

El atacante también valoró la oportunidad personal y el respaldo del grupo. “Me venía tocando pocos minutos, hoy se me dio y tomé confianza. Ganamos por el sacrificio del plantel, mucho huevo”, señaló, destacando el compromiso colectivo como la clave del amplio triunfo ante el Fortín.

De todos modos, Santillán llamó a la cautela de cara a la revancha. “Ellos juegan bien y allá van a hacer su juego. La serie sigue abierta, faltan 90 minutos”, remarcó. Central Argentino dio un paso firme, pero sabe que todavía queda camino por recorrer para meterse en la final regional.