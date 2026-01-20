Nicolás Jugo sobre la dura derrota en el Regional: "Para un 4 a 0 no fue" y "lo vamos a sacar adelante”

Tras la contundente caída ante Central Argentino en La Banda por la Quinta Ronda Eliminatoria el volante analizó el partido, asumió errores y sostuvo que el equipo puede revertir la serie en San Ramón.

Hoy 17:06

Luego del 4 a 0 sufrido en el Osvaldo Juárez, Nicolás Jugo puso la cara y dejó un mensaje de autocrítica y confianza de cara a la revancha. El volante de Vélez de San Ramón reconoció el mal partido, pero dejó en claro que el compromiso del plantel sigue intacto.

“No vamos a negociar el compromiso. Un mal partido lo puede tener cualquiera y nos tocó en una semifinal. Lo asumimos y ahora hay que prepararnos para lo que viene”, expresó Jugo, convencido de que el equipo tiene herramientas para cambiar la historia en casa.

El mediocampista explicó que un error inicial condicionó el desarrollo del encuentro. “Nuestro error abrió el partido. Sabíamos que algún descuido lo íbamos a pagar caro. Empezar cuesta abajo te frustra, hay que hacer un doble esfuerzo, pero sabemos que lo vamos a sacar adelante”, sostuvo.

Además, Jugo consideró que el resultado fue excesivo. “Para un 4 a 0 no fue. Que ellos tengan la ventaja, sí, porque hicieron buenos movimientos y no hay que desmerecer eso. Pero pasó más por errores nuestros que por mérito de ellos”, analizó.

Pensando en la revancha, el volante fue claro sobre lo que viene. “Hay que trabajar en lo anímico y en lo futbolístico, mejorar el rendimiento y confiar plenamente en nosotros”, cerró. En San Ramón, Vélez buscará una reacción que le permita seguir con vida en el Torneo Regional.