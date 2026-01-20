Central Córdoba confirmó el regreso de Alexis Segovia para el 2026

El delantero bonaerense, campeón de la Copa Argentina 2024, retornó al Ferroviario.

Alexis Segovia volvió a ponerse la camiseta de Central Córdoba y ya es refuerzo oficial del club para esta temporada. El delantero formó parte del plantel campeón de la Copa Argentina 2024 y retorna con el objetivo de aportar juventud, velocidad y gol al equipo santiagueño.

El atacante tiene 21 años, nació en Monte Grande y dio sus primeros pasos futbolísticos en Lanús, donde se formó como profesional. Luego sumó experiencia en Arsenal, antes de concretarse su regreso al Ferro, institución en la que ya conoce el ambiente y supo ser parte de un logro histórico.

Segovia llegó a préstamo, con una opción de compra, y firmó un vínculo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el club confían en que su crecimiento y proyección puedan transformarlo en una pieza importante dentro del esquema del equipo en esta nueva etapa.