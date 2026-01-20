Central Córdoba ya tiene autoridades definidas para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el inicio del Apertura

La AFA confirmó la terna arbitral para el estreno del Ferroviario ante Gimnasia de Mendoza, que se jugará este jueves 22 de enero en el Madre de Ciudades y será televisado por ESPN Premium.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros designados para el partido entre Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, correspondiente a la 1.ª fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará el jueves 22 de enero desde las 22:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, marcando el debut oficial del Ferro en el certamen.

El encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por Gabriel Chade como árbitro asistente 1 y Uriel García Leri como asistente 2. En tanto, el cuarto árbitro será Federico Benítez, completando la terna principal para el choque en Santiago del Estero.

En el VAR estará Fernando Echenique, mientras que Laura Fortunato se desempeñará como AVAR, en un encuentro que contará con el respaldo de la tecnología desde el inicio del campeonato. El partido será televisado en vivo por ESPN Premium, en una noche especial para Central Córdoba ante su gente.