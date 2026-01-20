Ni microondas ni heladera: el electrodoméstico que hay que desenchufar si hay tormenta eléctrica

Especialistas advierten que hay uno en particular que conviene desenchufar de inmediato, ya que es el más vulnerable a los picos de tensión y puede sufrir daños graves durante lluvias intensas.

Hoy 19:31

Cuando se anuncia una tormenta eléctrica, muchas personas piensan en desenchufar el televisor, la computadora o el microondas. Sin embargo, hay un electrodoméstico que suele pasar desapercibido y que conviene desconectar de inmediato para evitar daños, gastos inesperados y riesgos dentro del hogar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tormentas fuertes pueden provocar picos de tensión repentinos, incluso sin cortes de luz visibles. Estas sobrecargas afectan especialmente a los equipos con placas electrónicas sensibles, reduciendo su vida útil o provocando fallas irreversibles.

El lavarropas, el más expuesto durante tormentas eléctricas

Según especialistas en electricidad domiciliaria, el lavarropas es uno de los electrodomésticos más vulnerables durante una tormenta eléctrica. Esto se debe a que combina sistemas electrónicos complejos, motores de alta potencia y conexión directa a la red eléctrica y al suministro de agua.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Daños en la placa electrónica por picos de tensión.

Cortocircuitos internos difíciles de reparar.

Fallas en el motor o en el sistema de carga de agua.

Mayor exposición si permanece enchufado durante la caída de rayos cercanos.

Por qué no alcanza con apagarlo

Apagar el lavarropas no es suficiente para protegerlo. Aunque esté fuera de funcionamiento, si sigue enchufado continúa recibiendo electricidad, lo que lo deja expuesto a cualquier sobretensión.

Desenchufarlo permite:

Cortar por completo el paso de energía.

Evitar que una descarga dañe componentes internos.

Reducir riesgos eléctricos en la vivienda.

Prevenir gastos elevados en reparaciones o reemplazos.



Otros electrodomésticos que conviene desenchufar si hay tormenta

Además del lavarropas, los expertos recomiendan desconectar televisores, equipos de audio, computadoras, notebooks, consolas, routers, módems de internet, microondas, hornos eléctricos, aires acondicionados portátiles.

Recomendaciones para proteger los electrodomésticos

Para minimizar riesgos durante tormentas eléctricas, se aconseja:

Desenchufar los equipos sensibles antes de que comience la tormenta.

Evitar usar lavarropas, lavavajillas o secarropas durante lluvias intensas.

Instalar protectores de tensión en el tablero eléctrico.

Revisar periódicamente el estado de la instalación eléctrica del hogar.

Proteger los electrodomésticos durante una tormenta eléctrica no solo evita gastos innecesarios, sino que también reduce riesgos para la seguridad dentro del hogar.