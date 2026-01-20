Wanda Nara habló de su vínculo actual con Mauro Icardi: “Vamos a ser familia para siempre”

Tras meses de conflictos y cruces judiciales, la conductora aseguró que logró mejorar el diálogo con el padre de sus hijas y destacó la importancia de mantener una buena relación familiar.

Hoy 20:13

Luego de un largo período marcado por peleas y enfrentamientos judiciales, Wanda Nara reveló que su relación con Mauro Icardi atraviesa un momento de mayor calma y entendimiento, principalmente por el bienestar de sus hijas.

A través de sus historias de Instagram, la conductora abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores. Allí, uno de ellos quiso saber cómo es hoy su vínculo con el futbolista en su rol de padres. “¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo”, fue la consulta.

Sin esquivar el tema, Wanda respondió con sinceridad y dejó en claro que, aunque no siempre coinciden, el diálogo mejoró notablemente. “Por suerte, últimamente con los papás de mis hijas hay mucho diálogo”, expresó.

En la misma línea, agregó: “A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho, vamos a ser familia para siempre”, remarcando la importancia de sostener una relación cordial más allá de las diferencias personales.

Las declaraciones llegan en un contexto en el que ambos intentan reconstruir un vínculo más estable como padres, priorizando el cuidado y la tranquilidad de sus hijas, luego de meses de tensión mediática y judicial.