“Nadie nos va a creer”: el aterrador cruce con un “globo fantasma” que paralizó a dos jóvenes en Tucumán

El inquietante episodio ocurrió de noche en la capital tucumana, quedó registrado en video y se volvió viral en TikTok, donde millones de usuarios debatieron si se trató de una simple broma o de un fenómeno paranormal.

Hoy 20:30

Dos jóvenes quedaron aterrorizados en Tucumán luego de que se cruzaran con un objeto extraño mientras caminaban por la noche en la capital provincial: un supuesto “globo fantasma”.

Presos del pánico, otro de los chicos comenzó a rezar el Padre Nuestro para calmarse durante el tenso momento de la grabación.

En el registro fílmico se pudo observar con claridad el avance del globo, así como el hilo que lo sostenía y su sombra sobre el pavimento.

Entre susurros y pedidos de “quedate quietito”, el objeto pasó frente a ellos y luego se fue alejando hasta elevarse.

El video, publicado en TikTok por @eduardosantillan11, superó los ocho millones de reproducciones en pocas horas.

Mientras algunos usuarios compararon la escena con el payaso Pennywise de It, otros también asociaron el contenido de la publicación con un fenómeno paranormal.

