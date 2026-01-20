¿Cómo proteger a mis mascotas de la lluvia y los relámpagos?

Especialistas de la UNAM emitieron una serie de recomendaciones para mantener a los animales de compañía a salvo de la humedad y del estrés generado por las tormentas eléctricas.

Hoy 20:40

Con la temporada de lluvias y tormentas las personas deben tener en cuenta ciertas consideraciones para protegerse de los posibles daños y evitar afectaciones en sus viviendas, pero no solo ellos y sus pertenencias, sino también las mascotas.

Es por eso que especialistas emitieron una serie de recomendaciones para mantenerlas a salvo durante estas épocas.

Algunos de los puntos tocados por los miembros de la universidad son: proporcionarles refugio de la intemperie, evitar que beban agua de charcos y procurar que no pasen mucho tiempo mojados, entre otras más.

¿Cómo puedo proteger a mi mascota de la lluvia?

Lo primero que se deberá hacer al comienzo de la temporada de lluvias es asegurarse de que las mascotas que duermen a la intemperie cuenten con un lugar adecuado en el que puedan refugiarse.

Dentro de este lugar, la cama y cobijas del animal de compañía deberán estar a salvo de la humedad, pues deben ser sitios en los que se sientan tranquilos y a salvo sin tener que preocuparse por lo que hay afuera.

Evitar que pasen mucho tiempo mojados prevendrá que su pelaje o patas se enfríen y sufran a causa de enfermedades. Miembros de la máxima casa de estudios recomendaron proteger a las mascotas con prendas impermeables, secar y mantenerlas en un lugar cálido luego de salir a dar un paseo para evitar enfermedades e infecciones en la piel.

En caso de que se mojen, se deberá prestar atención especial a signos causados por la humedad como rascado excesivo, lamerse de manera constante, cambios en el tono de la piel, aparición de erupciones cutáneas y caída excesiva de pelo.

Durante estos paseos, los animales de compañía podrían beber agua de los charcos; lo que los dueños deberán prestar atención para evitar tal comportamiento, ya que en el agua estancada podrían vivir miles de bacterias capaces de alojarse en sus riñones.

Mantener suficiente agua en el hogar podría prevenir que busquen hidratarse durante sus caminatas, sin embargo, es recomendable desparasitar a los animales de compañía con regularidad.

Cubrir las patas de los animales de compañía para prevenir que estén en contacto con el suelo mojado. Igualmente, cepillar su pelo frecuentemente ayudará a que no se enrede y que retenga malos olores debido a la humedad.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

A menudo, el agua no es el único problema con el que podrían enfrentarse durante la temporada de lluvias, los truenos y relámpagos pueden provocar que las mascotas se inquieten, estresen o se sientan ansiosos.

Si se encuentran solas durante una tormenta eléctrica, podrían recurrir a diferentes métodos para liberar el estrés acumulado como romper o morder muebles, pertenencias y distintos objetos.

Ante esta situación, existen diferentes formas mediante las cuales harán notar su ansiedad como temblar, chillar, esconderse o meter la cola entre las patas, por lo que sus dueños deberán estar pendientes a cualquier tipo de reacción que pudieran tener para saber cómo actuar de la mejor manera posible.

Expertos de la marca de alimentos para mascotas Purina recomiendan mantener la calma para transmitirle seguridad a los perros, gatos o cualquier otra mascota que pudiera sufrir a causa de los truenos.

Las sesiones de juego y las caricias podrían ser un gran aliado para distraerlos antes de la llegada de una tormenta o para traerles paz durante el fenómeno meteorológico.

En caso de notar que sus reacciones son extremas y fuera de lo normal, siempre es recomendable recurrir a la ayuda experta de un veterinario, quien podría recetar medicamento para ayudar a las mascotas a relajarse y mantener la calma.