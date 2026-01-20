Estados Unidos afirmó que la relación con la Argentina de Milei “está en su punto más fuerte de la historia”

El Departamento de Estado destacó la sintonía política, económica y en materia de seguridad entre ambas administraciones, y elogió las reformas impulsadas por el Gobierno argentino.

En el día previo que los presidentes Donald Trump y Javier Milei coincidan en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el gobierno norteamericano afirmó que bajo las administraciones de ambos mandatarios “la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina está en su punto más fuerte de la historia”.

Así lo señaló un vocero del Departamento de Estado, que destacó que el actual vínculo de ambos países está “marcado por la alineación en torno a prioridades compartidas de crecimiento económico, gobierno democrático y estabilidad regional”.

“Estados Unidos elogia el liderazgo continuo de Milei y los esfuerzos de su gobierno por fortalecer el papel de la Argentina como socio constructivo a través de reformas orientadas al mercado, una mayor participación global y la cooperación en materia de seguridad”, agregó el vocero del Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.

Desde que el líder republicano volvió al poder, el 20 de enero del año pasado, se convirtió en el principal aliado internacional de Milei, que ha mantenido diversos encuentros con Trump, entre ellos uno en la Casa Blanca, el 14 de octubre pasado.

“Apreciamos el compromiso de la administración Milei con la lucha contra el terrorismo global, demostrado recientemente por la designación por parte del gobierno argentino de la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní como organizaciones terroristas”, destacó el vocero, respecto a las últimas decisiones del Gobierno que fueron en línea con las de la administración republicana.

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad dispuso la inscripción de la organización islamista Hermandad Musulmana en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a partir de la incorporación de sus filiales del Líbano, Egipto y Jordania. La decisión se tomó al considerar que reunían los requisitos legales para ser consideradas una amenaza a la seguridad nacional.

El lunes, en tanto, el Gobierno oficializó la inscripción de la organización Fuerza Quds en el RePET. La decisión estuvo encuadrada en los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

“La Argentina también fue uno de los primeros países en seguir a Estados Unidos en la designación del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras", agregó el Departamento de Estado, en referencia a ambos grupos criminales venezolanos. Las autoridades estadounidenses han señalado durante meses al expresidente Nicolás Maduro -capturado por fuerzas norteamericanas junto a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero- de dirigir el Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado norteamericano señaló además que, “por su labor en la escena internacional”, Trump invitó a Milei y a la Argentina a ser miembros fundadores del llamado “Consejo de la Paz” para “establecer la seguridad y la prosperidad en Gaza”. Está previsto que Trump lidere una ceremonia de firma el próximo jueves, en Davos, a las 10 (hora local), de la que participará la delegación argentina.

La propuesta de Trump -en la que convocó a decenas de líderes de todo el mundo- ha generado cautela y escepticismo entre varios gobiernos, sobre todo europeos, en momentos en que el presidente norteamericano ha elevado la presión para tomar el control de Groenlandia, territorio semiautónomo en el Ártico que depende de Dinamarca. Las últimas amenazas de la Casa Blanca sobre la isla se han convertido en un tema central en la cumbre de políticos y empresarios en Davos.

“Estados Unidos también agradece el compromiso de la Argentina de fomentar las oportunidades de inversión a largo plazo mediante el fortalecimiento de las infraestructuras, el avance de las reformas normativas y la resolución de los problemas de seguridad”, completó el vocero del Departamento de Estado, que se expresó en el mismo día en el que Trump cumplió el primer año de gestión en su segunda presidencia.

Para el gobierno de Trump, la administración de Milei se convirtió en una aliada clave en América Latina, en momentos en que Washington ha renovado su atención sobre la región, sobre todo a partir de la intervención militar en Venezuela que abrió una nueva era en el país caribeño.

El excelente momento en la relación entre ambas administraciones ha estado fogueado además por la sintonía personal entre Trump y Milei, quienes regularmente han intercambiado elogios. Además, desde que asumió al frente de la Casa Rosada, hace poco más de dos años, el Presidente ha tenido a Estados Unidos como un destino recurrente de sus viajes internacionales: hizo 14 viajes.

El próximo pautado será en marzo, para la Argentina Week en Nueva York, un encuentro que reunirá a autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos entre el 9 y el 11 de ese mes. Se espera que el Presidente participe del evento el martes 10.

Además, la administración Trump fue un sostén clave para el proyecto de Milei con la ayuda financiera que el Tesoro norteamericano le dio al Banco Central en la previa de las elecciones legislativas de octubre pasado, en un momento de fuertes turbulencias para el Gobierno.

En tanto, ambas administraciones sellaron en noviembre pasado un acuerdo marco de comercio e inversiones, del que aún restan conocerse la letra chica y la fecha de la firma para que entre en vigor.