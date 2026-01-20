Un subcomisario dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba un móvil oficial

El funcionario de la Policía Federal registró 0,56 gramos de alcohol en sangre y quedó sujeto a sanciones administrativas y disciplinarias. Ocurrió en un operativo vial a la altura de Campana.

Hoy 21:40

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue demorado durante un control de alcoholemia mientras conducía un vehículo oficial y dio positivo. El episodio se registró sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85, en la zona de Campana, donde rige la normativa de tolerancia cero al alcohol al volante.

De acuerdo con la información oficial, el efectivo fue identificado como Ignacio Adolfo García Acosta, subcomisario destinado a la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos. Al momento del procedimiento, viajaba acompañado por su familia a bordo de una camioneta Ford Ranger perteneciente a la fuerza.

Dio 0,56 gramos de alcohol en sangre

Durante el operativo vial, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido en ese tramo de la ruta. La situación generó sorpresa entre los agentes que realizaban el control, ya que se trataba de un móvil oficial.

Según trascendió, una de las inspectoras a cargo del procedimiento le reprochó su conducta en el lugar: “Usted viene en un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía y está tomando alcohol?”.

Actuaciones administrativas y cambios en el uso de móviles oficiales

Tras conocerse el hecho, voceros policiales confirmaron que se iniciaron actuaciones administrativas internas contra García Acosta, al margen de las sanciones disciplinarias que podrían corresponderle. “Se están tomando las medidas administrativas pertinentes”, señalaron desde la fuerza.

Además, como consecuencia del episodio, las autoridades dispusieron una modificación en el régimen de uso de los vehículos oficiales. A partir de ahora, los móviles quedarán asignados únicamente a los jefes de cada dependencia, con el objetivo de reforzar los controles y evitar nuevos incidentes.