La defensa inesperada de Melody Luz a la exnovia de Fernando Báez Sosa tras una foto que desató la polémica

Julieta Rossi fue duramente criticada por publicar una imagen junto a su nueva pareja el día en que se cumplió un nuevo aniversario del crimen, y la bailarina salió al cruce con un fuerte mensaje en redes sociales.

Hoy 21:54

Julieta Rossi, la última novia de Fernando Báez Sosa, quedó en el ojo del huracán por haber publicado una foto hot con su nueva pareja en las playas de Punta del Este el mismo día que se cumplieron seis años del asesinato del ex. Las críticas feroces no se demoraron y una famosa salió a defenderla. Se trata de Melody Luz, que lanzó un fuerte mensaje en X.

“No importa la situación, circunstancia ni nada. La mujer siempre es la que está en falta. No puedo creer que tenga que leer semejante pelotudez", disparó luego de leer que la joven “había elegido mostrarse con otro hombre” en esa fecha sensible.

Rossi, que actualmente está volcada al mundo de la danza, confirmó su romance con Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón, en diciembre. Sin embargo, un mes antes se habían lucido juntos en la alfombra de los Premios Ídolo, donde se robaron todas las miradas.

Qué es de la vida de Julieta Rossi, la última novia de Fernando Báez Sosa

Julieta Rossi tiene 23 años y se convirtió en una reconocida bailarina de danza. Se especializa en reggaetón, urbano, heels y femme style, y desarrolla su carrera como docente, coreógrafa y performer. En redes sociales reúne más de 466 mil seguidores y sus videos superan el millón de reproducciones.

La joven fue pareja de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado en Villa Gesell en 2020. Tras ese hecho, eligió atravesar el duelo de manera privada y lejos de la exposición mediática. Con el paso del tiempo, el baile se convirtió en su principal sostén emocional y en el motor de su reconstrucción personal y profesional.

Fue durante la noche de Párense de Manos III cuando se conoció que se había enamorado de Agustín Monzón, quien dejó de lado la derrota contra Franco Bonavena y sorprendió al público con una propuesta de noviazgo.