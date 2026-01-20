Karol G y Feid se separaron después de tres años: así fue su historia de amor

Los cantantes no hicieron pública la ruptura amorosa, de la misma manera que tampoco blanquearon su romance al comienzo de la relación.

Hoy 22:16

Karol G y Feid terminaron su historia de amor después de tres años. La relación amorosa de los cantantes colombianos se habría terminado meses atrás, aunque decidieron ponerle fin al romance en su intimidad y no anunciarlo a través de redes sociales.

La noticia fue publicada a través del medio TMZ, que confirmó esta información a través de personas cercanas a la pareja.

Según informó el medio, la separación se habría dado en forma pacífica y los colegas mantienen una buena relación, ya que el final fue en buenos términos. Por el momento, no se conocieron los detalles que llevaron a poner punto final al vínculo amoroso.

La “Bichota” llevó su vínculo en privado durante un tiempo y luego comenzó a hablar de ella en entrevistas hasta que finalmente compartieron escenario como pareja.

En una entrevista de 2025, Karol dijo sobre Feid: “Él hace lo mismo que yo y es un alma muy especial”. Y, sobre la naturaleza del vínculo, agregó: “Así que creo que es una bendición tenerlo. Él entiende lo que hago, yo entiendo lo que él hace. (...) Esto hace que la relación sea más sana”.