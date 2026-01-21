James Gunn niega rumores de casting y define el rumbo de la secuela de Superman

El director confirmó que no hay audiciones en curso para Batman ni Wonder Woman y anticipó un elenco en expansión.

Hoy 07:03

Tras el éxito comercial y crítico de Superman (2025), el nuevo Universo DC (DCU) continúa su desarrollo bajo la conducción de James Gunn y Peter Safran. La película marcó el inicio oficial de esta nueva etapa y aceleró la producción de su secuela directa, Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la confirmación de la secuela, surgieron especulaciones sobre la incorporación de nuevos personajes. Una supuesta llamada de casting para una mujer de gran estatura, complexión atlética y perfil guerrero alimentó versiones sobre un posible debut de Wonder Woman en el nuevo DCU.

Ante la difusión de esos rumores, James Gunn intervino públicamente para desmentirlos. A través de Threads, respondió a un seguidor que consultó por presuntas audiciones recientes de Batman y Wonder Woman: “No. Todos esos rumores sobre audiciones de Batman y Wonder Woman son falsos”.

Con esta declaración, Gunn descartó la existencia de castings en curso para esos personajes y señaló que no forman parte de los planes inmediatos de Man of Tomorrow. En paralelo, otras informaciones apuntan a una incorporación distinta.

Según Nexus Point News, el personaje femenino que se estaría buscando no sería Wonder Woman, sino Maxima, la Reina de Almerac. Creada en 1989 por Roger Stern y George Pérez, Maxima es una figura de origen cósmico que llega a la Tierra en busca de una pareja genéticamente compatible, fijando su atención en Superman. Tradicionalmente, el personaje ha oscilado entre el rol de villana y aliada.

De acuerdo con esas versiones, Maxima debutaría como antagonista secundaria en Man of Tomorrow, compartiendo ese espacio con Brainiac, quien sería interpretado por Lars Eidinger. Su arco narrativo, sin embargo, estaría planteado para evolucionar a lo largo del film, con un eventual cambio de postura y colaboración con Superman, en una línea similar a la historia “Panic in the Sky” (1992).

Las mismas fuentes indican además que otro héroe importante de DC se sumaría a la película, aunque su identidad se mantiene en reserva. Este crecimiento progresivo del elenco permitiría mostrar a Superman en un rol de liderazgo, anticipando la futura articulación de una coalición de héroes que podría derivar, más adelante, en la formación de la Liga de la Justicia.