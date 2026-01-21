Villa Atamisqui: finalizó la renovación integral del sistema de filtros de agua potable

Los trabajos incluyeron el recambio total de los filtros y del manto filtrante, con la incorporación de nuevas capas de piedras y arena, además de un mantenimiento integral del sistema.

El equipo técnico de la Municipalidad de Villa Atamisqui llevó adelante la renovación completa de los filtros lentos del sistema de agua potable, una intervención histórica que no se realizaba desde hace más de dos décadas y que marca un antes y un después en la calidad del servicio para la comunidad.

El intendente Ing. Víctor Rosales destacó la importancia de esta obra y el compromiso de la gestión: “Estamos hablando de una intervención fundamental para la salud pública. Después de más de 20 años, logramos renovar completamente los filtros del sistema de agua potable, algo que parecía invisible, pero que es vital para la vida diaria de nuestros vecinos. Esta obra demuestra que cuando se trabaja con responsabilidad, planificación y compromiso, se pueden transformar realidades”.

Esta importante mejora se concretó mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua, y en forma coordinada con la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (Di.O.S.S.E.), fortaleciendo el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia.