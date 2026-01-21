Santilli se reúne con Figueroa en Neuquén en medio del optimismo oficial por la reforma laboral

Mientras el ministro recorre las provincias, desde la Casa Rosada descartan compensaciones para las jurisdicciones.

Hoy 08:59

Diego Santilli se reunirá este miércoles con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como parte de las audiencias que viene manteniendo en las provincias para conseguir apoyos para la reforma laboral, una iniciativa sobre la que el Gobierno se muestra optimista de cara a su sanción en las sesiones extraordinarias de febrero.

El encuentro entre Santilli y Figueroa tendrá lugar a las 11 en la sede de la Gobernación.

En tanto, el ministro del Interior se reunirá el jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien lo une la militancia en el PRO.

Confianza ciega

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de una importante fuente, en la administración libertaria aseguran tener el número necesario para aprobar el proyecto que se tratará del 10 al 11 de febrero.

Asimismo, descartan cambios en el articulado, aunque admiten que no tendrían problemas en implementar modificaciones siempre y cuando “no alteren el espíritu de la norma”.

En el Gobierno destacan además que ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar, en referencia a los mandatarios Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En la Casa Rosada descartan de todos modos implementar “compensaciones” a los gobernadores que se muestran reticentes al articulado tributario del proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El presidente Javier Milei convocó el lunes último a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó en el Boletín Oficial.