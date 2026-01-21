Tensión en pleno Centro: motochorros quisieron asaltarlo, pero reaccionó y los puso en fuga

Se trata del titular de una casa de cambios, quien advirtió que era seguido por dos motociclistas armados. En el caso interviene la Comisaría N.º 1.

Hoy 08:30

Un tenso episodio de inseguridad se vivió este martes en pleno centro de la Capital de Santiago del Estero, cuando el propietario de una casa de cambios frustró un intento de asalto a mano armada protagonizado por dos motochorros.

El hecho se registró después de las 13 y tuvo como protagonista al titular de una reconocida firma, de apellido Orce, cuyas oficinas funcionan en la zona céntrica. El empresario relató que salió del local junto a su esposa y advirtió que era seguido por dos motociclistas.

Según explicó, al notar la situación decidió modificar su recorrido habitual y dirigirse hacia el sector del Parque Aguirre. En ese contexto, tomó su arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros debidamente registrada. De acuerdo con su testimonio, los sospechosos también se encontraban armados.

Al advertir la reacción del empresario, los motochorros desistieron del asalto y emprendieron una rápida huida hacia el norte de la ciudad. Orce indicó que los siguió por la Ruta 211, hasta que los sujetos ingresaron a una cantera ubicada en cercanías de la localidad de Los Morales.

Durante el episodio no se registraron disparos ni personas heridas. Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Policía, y las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría Seccional Primera.

Si bien la investigación se maneja con hermetismo, trascendió que una de las principales hipótesis apunta a una posible marcación previa del empresario. Hasta el momento, se desconoce la suma de dinero que transportaba y los efectivos continúan trabajando para identificar a los autores del intento de asalto.