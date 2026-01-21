El Chelsea de Enzo y Garna le ganó con lo justo a Pafos y se metió en zona de clasificación directa

En Stamford Bridge, los Blues ganaron por la mínima y se ilusionan con los octavos-

Hoy 19:15

“Hoy vas a disfrutar de tu equipo”, se animó a decir Liam Rosenior, flamante entrenador del Chelsea, en la previa del cruce ante Pafos. La frase anticipaba una noche que parecía sencilla por la enorme diferencia de jerarquía entre los Blues y el último campeón del fútbol chipriota. Sin embargo, el trámite fue mucho más trabajado de lo esperado, aunque el objetivo terminó cumplido. Victoria por 1 a 0.

El partido no solo representaba una obligación desde lo futbolístico, sino también desde lo numérico. El Chelsea necesitaba ganar para meterse en zona de clasificación directa, en una Champions que entrega ocho boletos a octavos y deja a otros 16 equipos a disputar los temidos playoffs, una instancia cargada de riesgos y cruces pesados, donde hoy aparecen nombres como Manchester City, Borussia Dortmund, Barcelona e Inter.

Con Enzo Fernández como titular y un Alejandro Garnacho cada vez más protagonista desde la llegada del entrenador inglés, el Chelsea tomó el control desde el inicio. Monopolizó la pelota, jugó casi todo el partido en campo rival y superó a la defensa chipriota por todos los sectores, aunque sin poder romper el cero durante gran parte de la noche.

El dominio fue constante. Enzo manejó los tiempos, distribuyó con criterio y habilitó compañeros de cara al arco una y otra vez. El gran obstáculo fue Jay Gorter, arquero neerlandés del Pafos, que tuvo una actuación sobresaliente y sostuvo a su equipo con seis atajadas clave, prolongando la incertidumbre en Stamford Bridge.

Cuando el clima empezaba a tornarse tenso y el Chelsea veía cómo la clasificación directa se ponía en riesgo, apareció Moisés Caicedo para destrabar el partido y llevar alivio a las tribunas. El gol rompió la resistencia del rival y le permitió a los Blues cerrar un triunfo tan necesario como sufrido.

Con esta victoria, Chelsea llegó a los 13 puntos y se ubica octavo, hoy dentro del grupo que avanza directo a octavos de final. En la última fecha, los Blues deberán visitar al Napoli en Italia, en un duelo decisivo que terminará de marcar el rumbo del proyecto de Rosenior, que empieza a dar señales, aunque todavía lejos de la calma total.