Fuerte sismo sacudió Córdoba y se sintió en varias ciudades del norte provincial

El temblor tuvo una magnitud de entre 4.4 y 4.9 y epicentro en el departamento Ischilín. No se reportaron heridos ni daños de consideración, aunque la zona permanece bajo observación por posibles réplicas.

Hoy 09:15

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se sintió en varias ciudades de la provincia de Córdoba este martes, apenas unos minutos después de las 20 horas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Ischilín al noroeste de la capital provincial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la profundidad del evento se estimó en 30 kilómetros, a las 20:07. Los residentes de la localidad de Deán Funes, ubicada a 21 kilómetros al oeste de donde fue el escenario principal, manifestaron que el movimiento fue “fuerte fuerte”. A 22 kilómetros del lugar, en Quilino, también reportaron una sensación de gran intensidad.

El área de impacto incluyó ciudades como Cruz del Eje (a 47 km del epicentro), donde la intensidad fue media; Jesús María (a 74 km), La Falda (a 76 km) y Río Ceballos (a 85 km). En Córdoba capital (a 114 km), el sismo se sintió un poco menos, al igual que en Cosquín y Alta Gracia; y muy débilmente en San Carlos Minas.

Según la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, el temblor se percibió en edificios de la ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del norte provincial. Algunos testigos describieron que el temblor estuvo acompañado de un sonido parecido a un trueno. Minutos después del evento principal, tras haber hecho una medición más puntual y revisar los datos del análisis, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) emitió un reporte posterior en el que atribuyó al evento una magnitud levemente superior, de 4.9 grados.

Se mantiene bajo observación la zona ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración ni personas heridas, aunque probablemente en viviendas y comercios de la zona del epicentro debe haberse producido la caída de objetos, como suele ocurrir en sismos de estas características.