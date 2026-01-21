Rescatan 20 pichones de loros y desarticulan una red de tráfico ilegal en Beltrán

La venta se realizaba a través de redes sociales. Las aves, de una especie protegida, fueron puestas bajo resguardo veterinario y trasladadas a un centro de recuperación.

Hoy 12:09

Un operativo conjunto permitió desbaratar una maniobra de tráfico ilegal de fauna silvestre que operaba en la ciudad de Beltrán, departamento Robles, donde se ofrecían pichones de loros a través de plataformas digitales. Como resultado del procedimiento, fueron rescatados 20 ejemplares de Loro Hablador (Amazona aestiva), una especie protegida y altamente demandada en el mercado clandestino.

La intervención fue llevada adelante por la Subdirección de Fauna de la provincia, en articulación con el Departamento de Delitos Rurales y Control Ambiental, tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas. Según se informó, los responsables utilizaban grupos de Facebook y estados de WhatsApp para promocionar las aves, coordinando entregas sin contar con un punto de venta fijo, lo que dificulta las tareas de control.

El cruce de información permitió identificar el lugar donde los pichones permanecían cautivos antes de ser comercializados. Al momento del rescate, los animales presentaban signos evidentes de estrés, por lo que fueron inmediatamente asistidos por médicos veterinarios.

Desde los organismos intervinientes señalaron que las aves fueron trasladadas a un centro de recuperación especializado, donde atravesarán un proceso clave para evitar la humanización y posibilitar, en el futuro, su reinserción en el ambiente natural.

Las autoridades recordaron que el tráfico de fauna constituye un delito penal, conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 4.802, y que las sanciones alcanzan no solo a quienes venden, sino también a quienes transportan o compran animales silvestres.

Finalmente, el Ministerio de Producción instó a la comunidad a denunciar este tipo de hechos y recordó que se encuentra habilitada la línea 385 402-5564, donde se pueden realizar reportes de manera anónima.