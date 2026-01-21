Cirugía histórica en el Hospital Regional: operaron con éxito una compleja malformación cerebral

El procedimiento de alta complejidad se realizó por primera vez para tratar una malformación congénita en la base del cráneo y requirió un amplio trabajo multidisciplinario.

Por primera vez en la provincia, el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” realizó con éxito una neurocirugía de alta complejidad para tratar una malformación congénita en la base del cráneo, conocida como impresión basilar tipo II. El procedimiento marcó un antes y un después en la medicina local y significó un avance clave para el sistema de salud público.

La intervención se llevó a cabo en un paciente joven que presentaba una malformación cráneo-cervical congénita que, con el paso del tiempo, comenzó a comprimir estructuras neurológicas. Esta situación generó síntomas progresivos como dificultades en la movilidad, trastornos visuales y problemas para tragar.

El neurocirujano Diego Pavón explicó -en diálogo con Noticiero 7- que la complejidad del caso no estuvo solo en el acto quirúrgico, sino en el análisis integral del cuadro y en la definición de la estrategia terapéutica. “La importancia estuvo en conformar un equipo multidisciplinario que pudiera afrontar el procedimiento con seguridad”, señaló.

La cirugía consistió en la descompresión de las estructuras cerebrales comprometidas. Para ello, el paciente fue colocado en una posición especial que requirió un monitoreo neurofisiológico permanente, evaluando funciones neurológicas, pares craneanos, potenciales motores y sensitivos durante todo el procedimiento.

En la intervención participaron equipos de neurocirugía, neurología, anestesia y neurofisiología. Posteriormente, en la etapa de recuperación, se sumó el personal de terapia intensiva, lo que permitió un seguimiento integral del paciente.

Según detalló Pavón, el paciente evolucionó de manera favorable, recibió el alta médica y continuará bajo controles periódicos. Si bien la cirugía brindó alivio a los síntomas, se trata de una patología poco frecuente que requiere seguimiento y no descarta la posibilidad de futuras intervenciones.

Desde el Hospital Regional destacaron el compromiso y la colaboración de todas las áreas involucradas, desde la dirección hasta el personal médico y de enfermería. El logro consolida al centro de salud como referente provincial en procedimientos de alta complejidad y refuerza el crecimiento de la medicina especializada en Santiago del Estero.