Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 31º
X
Somos Deporte

Confirmados día, horario y árbitros para las revanchas del Torneo Regional

Vélez y Central Argentino volverán a verse las caras en San Ramón, mientras que 9 de Julio y General Paz Juniors definirán la otra semifinal.

Hoy 15:21

Quedaron confirmados el día, horario y las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, instancia decisiva que definirá a los finalistas del certamen. Los encuentros se disputarán el domingo 25 de enero, con sedes y horarios ya establecidos.

En San Ramón, Vélez recibirá a Central Argentino de La Banda desde las 17:00, en un cruce que promete alta intensidad y expectativa. El árbitro principal será Francisco Martín Acosta, acompañado por Marcos Mario Andrés y Emilio Céliz como asistentes, mientras que Domingo Acosta se desempeñará como cuarto árbitro. Toda la terna será de Santiago del Estero.

Por la otra semifinal, 9 de Julio será local de General Paz Juniors de Córdoba a partir de las 19:00. El encuentro contará con arbitraje de Jorge David Etem, con Uvab Adriel Araya y Maximiliano Czckil como asistentes, y Pascual R. Fernández como cuarto árbitro, en una terna íntegramente de Mendoza.

En la ida Central Argentino goleó 4 a 0 a Vélez en tanto que General Paz Juniors se impuso por 2 a 0.

De esta manera, el Torneo Regional entra en su etapa más caliente, con dos llaves abiertas y equipos que buscarán dar el golpe definitivo para avanzar en el sueño del ascenso. El sábado será una jornada clave para conocer a los protagonistas de la próxima instancia.

TEMAS Club Atlético Vélez de San Ramón Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT