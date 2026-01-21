Confirmados día, horario y árbitros para las revanchas del Torneo Regional

Vélez y Central Argentino volverán a verse las caras en San Ramón, mientras que 9 de Julio y General Paz Juniors definirán la otra semifinal.

Hoy 15:21

Quedaron confirmados el día, horario y las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, instancia decisiva que definirá a los finalistas del certamen. Los encuentros se disputarán el domingo 25 de enero, con sedes y horarios ya establecidos.

En San Ramón, Vélez recibirá a Central Argentino de La Banda desde las 17:00, en un cruce que promete alta intensidad y expectativa. El árbitro principal será Francisco Martín Acosta, acompañado por Marcos Mario Andrés y Emilio Céliz como asistentes, mientras que Domingo Acosta se desempeñará como cuarto árbitro. Toda la terna será de Santiago del Estero.

Por la otra semifinal, 9 de Julio será local de General Paz Juniors de Córdoba a partir de las 19:00. El encuentro contará con arbitraje de Jorge David Etem, con Uvab Adriel Araya y Maximiliano Czckil como asistentes, y Pascual R. Fernández como cuarto árbitro, en una terna íntegramente de Mendoza.

En la ida Central Argentino goleó 4 a 0 a Vélez en tanto que General Paz Juniors se impuso por 2 a 0.

De esta manera, el Torneo Regional entra en su etapa más caliente, con dos llaves abiertas y equipos que buscarán dar el golpe definitivo para avanzar en el sueño del ascenso. El sábado será una jornada clave para conocer a los protagonistas de la próxima instancia.