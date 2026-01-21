Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI

El ministro y la titular del organismo internacional se reunieron en el marco del Foro Económico Mundial.

Hoy 17:16

En el marco del Foro Economico Mundial, que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la previa de la segunda revisión del acuerdo que se llevará a cabo en febrero en Buenos Aires, Argentina.

El jefe del Palacio de Hacienda ya estuvo con la titular del organismo internacional. Se trata de un encuentro que se dio en las primera jornadas del evento. Este miércoles, el presidente, Javier Milei, dio su discurso antes lideres mundiales.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva respecto a la delegación argentina luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno enfrenta el 1° de febrero un vencimiento de USD 824 millones en intereses con el FMI, justo cuando se espera la llegada al país de una misión del organismo para la segunda revisión del acuerdo. La atención se centra en si Argentina abonará a tiempo o aguardará hasta que termine la auditoría sobre lo ocurrido durante buena parte de 2025.