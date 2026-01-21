Crecida del Río Dulce: la profundidad alcanzó los 3 metros y está prohibido ingresar al cauce desde este miércoles

Tras tareas de badeo realizadas por el cuerpo de guardavidas, se determinó que el río presenta entre 2,5 y 3 metros de profundidad en distintos sectores. Advierten sobre el peligro y piden respetar las medidas preventivas.

Hoy 19:35

La crecida del Río Dulce mantiene en alerta a las autoridades y, desde este miércoles 21 de enero, rige la prohibición total de ingresar al cauce, debido al alto riesgo que representa para la población.

Durante la jornada, personal del cuerpo de Guardavidas realizó tareas de badeo, tanto a pie como en embarcaciones tipo kayak, con el objetivo de medir las diferentes profundidades en varios puntos del río. Según los relevamientos, el nivel del agua oscila entre los 2,5 y 3 metros, dependiendo de la zona.

Pocos bancos de arena y mayor peligrosidad

Aldana Diosquez, miembro del cuerpo de Guardavidas, explicó que la situación es especialmente compleja en sectores muy concurridos. “En el área a la altura del predio de Ciencias Económicas, hemos encontrado muy pocos bancos de arena. La profundidad en estos momentos oscila entre los 2,5 metros y 3 metros, por lo que está oficialmente prohibido ingresar al cauce del Río Dulce”, señaló en diálogo con Diario Panorama.

Tal como se había informado en los últimos días, la crecida del río también trajo gran cantidad de camalotes, lo que favorece la proliferación de insectos y alimañas, sumando nuevos factores de riesgo para quienes intenten ingresar al agua.

Un río “muy dinámico” y controles permanentes

Por su parte, Lourdes Troncoso, también integrante del cuerpo de Guardavidas, remarcó que el comportamiento del río cambia de manera constante. “Debido a las lluvias y las crecidas de ríos en provincias del norte del país, sumado a la apertura de compuertas de algunos diques, este es un río muy dinámico; por ende, las tareas de badeo son diarias”, explicó.

En ese marco, confirmó que la medida se endureció en las últimas horas: “Hasta el día de ayer, el ingreso al río estaba restringido y controlado. Desde este miércoles 21 de enero, el ingreso está totalmente prohibido a causa del peligro que representa”.

Llamado a la responsabilidad

Finalmente, Troncoso aclaró que los espacios recreativos continúan habilitados, pero no el contacto con el agua. “No hay problemas con que vengan a disfrutar del parque, de la costanera, reunirse a tomar mate y demás, pero al río no se puede ingresar”, sostuvo.

Además, remarcó: “Es de vital importancia que se cumpla con las indicaciones de los guardavidas, del GER y de Defensa Civil, quienes son los encargados de llevar adelante el operativo de control en las zonas balnearias”.

Las autoridades reiteraron el pedido de responsabilidad y colaboración para evitar accidentes en un contexto marcado por la crecida y la inestabilidad del cauce.