Día, hora y cómo ver la presentación del Alpine 2026 con Franco Colapinto

La escudería francesa mostrará este viernes 23 de enero el A526, el auto que manejará el argentino en la Fórmula 1, en un lanzamiento inédito que se realizará a bordo de un crucero frente a las costas de Barcelona.

Alpine tendrá este viernes uno de los días más importantes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería presentará oficialmente el A526, el nuevo monoplaza con el que competirá Franco Colapinto, en un evento especial que se desarrollará sobre un crucero en el Mar Balear, una puesta en escena poco habitual para la máxima categoría.

El auto ya tuvo su primer contacto con la pista esta semana en un filming day privado en Silverstone, donde Pierre Gasly fue el encargado de girar bajo la lluvia. Allí se pudo escuchar por primera vez el motor Mercedes, aunque el coche todavía lucía la decoración del 2025, cuidadosamente tapada cuando regresaba a boxes. El diseño final recién se conocerá en la presentación oficial.

Tal como adelantó Olé, el evento se realizará dentro de un crucero de la empresa MSC, socio comercial de Alpine. A bordo estarán Colapinto, Gasly, Flavio Briatore y el piloto reserva Paul Aron, además de directivos del equipo, invitados y un grupo reducido de prensa. Todos ya se encuentran instalados en Barcelona, base operativa de la escudería por estos días.

Día, hora y cómo ver la presentación

La presentación del Alpine A526 comenzará a las 8:30 de la mañana de Argentina, este viernes 23 de enero. No habrá transmisión en vivo por las señales que emiten la Fórmula 1 en el país, aunque sí se podrán ver imágenes posteriores en noticieros.

La única forma de seguir el lanzamiento en vivo será a través del canal oficial de Alpine en YouTube:

https://www.youtube.com/@AlpineCars

¿Cuándo vuelve a girar Colapinto?

El A526 volverá a pista entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero en el circuito de Montmeló, Barcelona, durante los primeros tests oficiales de la temporada. Allí, Franco Colapinto tendrá sus primeros kilómetros con el nuevo auto, luego de haber probado el A525 en ensayos privados con modelos anteriores.

Calendario de presentaciones de la F1 2026

Con algunos equipos ya mostrados, el resto de la parrilla irá revelando sus autos en los próximos días: