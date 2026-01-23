Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya

Ambos fueron trasladados a la Comisaría local, donde permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras se intentan reconstruir las últimas horas de la mujer.

Hoy 00:44

La tranquilidad del barrio San Jorge se vio quebrada en las últimas horas de este jueves por un suceso que ha conmocionado a toda la comunidad.

Una mujer de 30 años de apellido González fue hallada sin vida en una zona montuosa del lugar, desencadenando un inmediato despliegue policial que culminó con la detención de dos integrantes de su círculo íntimo.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia ordenó la demora preventiva de dos hombres vinculados directamente con la víctima: su esposo, Victor Montenegro, y su yerno, Jose Barrientos. Ambos fueron trasladados a la Comisaría local, donde permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras se intentan reconstruir las últimas horas de la mujer.

Aunque la investigación se maneja bajo un estricto hermetismo, fuentes cercanas al caso indican que la hipótesis de una muerte por problemas en el seno familiar cobra fuerza. Según los primeros testimonios recolectados, la vivienda era escenario de "discusiones cotidianas" y conflictos recurrentes, un factor que resultó determinante para que el fiscal a cargo ordenara la inmediata detención de los sospechosos.

La policía científica trabajó durante horas en el lugar del hecho en busca de rastros, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, la cual será clave para determinar la causa exacta del deceso.

Por el momento, la justicia busca descartar otras hipótesis y establecer si el trágico desenlace fue el punto final de una escalada de violencia doméstica. La ciudad de Añatuya aguarda con expectativa los avances de una causa que ha puesto bajo la lupa el drama detrás de las paredes de una vivienda familiar.