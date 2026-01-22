Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil

El material audiovisual respalda la versión de la joven, ya que muestra de manera clara a un hombre realizando gestos obscenos y provocaciones dirigidas hacia ella.

Hoy 20:40

La situación judicial de Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años que permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, podría experimentar un giro decisivo en las próximas horas tras la incorporación de una grabación clave de cámaras de seguridad a la causa.

Según trascendió, el material audiovisual respalda la versión de la joven, ya que muestra de manera clara a un hombre realizando gestos obscenos y provocaciones dirigidas hacia ella, lo que confirmaría un contexto previo de agresión tal como lo viene sosteniendo la defensa desde el inicio del conflicto ocurrido en Río de Janeiro.

El abogado de la familia, Dr. Sebastián Robles, había anticipado días atrás la importancia de esta prueba y se mostró expectante ante su aparición. “El video será fundamental en el proceso judicial”, señaló el letrado, confiado en que las imágenes podrían modificar la situación procesal de su clienta.

Robles también explicó la complejidad del encuadre legal en Brasil, donde el hecho fue inicialmente tipificado bajo la Ley 7.716, modificada en 2023, que contempla el delito como racismo, lo vuelve imprescriptible y elimina la posibilidad de excarcelación bajo fianza. No obstante, la evidencia fílmica incorporada aportaría un elemento central para revisar la calificación del caso y la responsabilidad atribuida a la joven santiagueña.

La defensa aguarda ahora la evaluación del material por parte de la Justicia brasileña, mientras la familia mantiene la expectativa de una resolución favorable en las próximas horas.