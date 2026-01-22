Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu

Este jueves a la noche se registró un impactante choque en inmediaciones del barrio Misky Mayu. Trabajó personal de Criminalística haciendo las pericias correspondientes.
Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de la zona de las verdulerías, en inmediaciones de Misky Mayu.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Por causas que aún se investigan, una motocicleta y un automóvil colisionaron de frente, generando una escena de extrema gravedad.
De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el impacto fue violento y el conductor de la moto habría salido despedido, terminando contra el parabrisas del vehículo. Testigos señalaron que el hecho ocurrió a las 20.40. El motociclista habría intentado cruzar la ruta para ingresar a la prolongación de calle Salta.
En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de salud del joven involucrado.