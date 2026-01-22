Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu

Este jueves a la noche se registró un impactante choque en inmediaciones del barrio Misky Mayu. Trabajó personal de Criminalística haciendo las pericias correspondientes.

Hoy 21:47

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de la zona de las verdulerías, en inmediaciones de Misky Mayu.

Por causas que aún se investigan, una motocicleta y un automóvil colisionaron de frente, generando una escena de extrema gravedad.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el impacto fue violento y el conductor de la moto habría salido despedido, terminando contra el parabrisas del vehículo. Testigos señalaron que el hecho ocurrió a las 20.40. El motociclista habría intentado cruzar la ruta para ingresar a la prolongación de calle Salta.

En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de salud del joven involucrado.