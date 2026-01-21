Femicida de Carolina: acreditan la muerte de Matías Loto y entregan sus restos tras un año y ocho meses

Para la Justicia, Matías Loto falleció el 28 de marzo de 2024 a las 23.59. Sus restos habían sido hallados en mayo en el departamento Robles. El individuo asesinó a Carolina Ledesma el 19 de febrero de ese año.

Hoy 20:00

La Justicia de La Banda acreditó oficialmente la defunción de Matías Loto, femicida de Carolina Ledesma, y este miércoles, a un año y ocho meses de su muerte, se concretó finalmente la entrega de sus restos a la familia. La medida se materializó en la Morgue Judicial del Hospital Independencia, tras cumplirse todos los pasos legales correspondientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso tuvo su inicio el 19 de febrero de 2024, cuando Carolina Ledesma fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Norte de la ciudad de Fernández, departamento Robles. La investigación determinó que fue asesinada por su pareja, Matías Loto. De acuerdo con fuentes judiciales, la joven había asistido esa noche a un evento deportivo y, al regresar a su casa, habría sido sorprendida por Loto, quien la atacó al ingresar por la parte trasera del domicilio.

El informe forense fue contundente: la causa de la muerte fue asfixia mecánica, producida por una opresión en el cuello con una tela, presuntamente una sábana. El cuerpo presentaba más de 20 horas sin vida al momento del hallazgo. Tras el crimen, Loto se dio a la fuga y permaneció desaparecido durante semanas.

El 6 de mayo de 2024, personal policial encontró documentación, prendas de vestir y restos óseos en el paraje El Quemao, departamento Robles. En junio de ese mismo año, peritos confirmaron que los huesos pertenecían a Loto. Sin embargo, el pedido de inscripción de fallecimiento fue rechazado inicialmente por la Justicia, al considerar que no existían pruebas concluyentes.

La situación derivó en una extensa disputa judicial que concluyó recién a fines de diciembre de 2025, cuando la jueza civil Roxana Vera refrendó la acreditación de defunción. Con ese oficio, se fijó como fecha legal de muerte el 28 de marzo de 2024 a las 23.59.

Finalmente, con la autorización del fiscal Pedro Ibáñez, los restos fueron entregados a la familia. En la jornada de este miércoles, Matías Loto es despedido en la ciudad de Fernández, mientras el caso de Carolina Ledesma continúa siendo un símbolo del reclamo de justicia.