Reforma laboral: José Gómez advirtió que el proyecto “no es una modernización” y cuestionó el banco de horas

El diputado nacional fue entrevistado este miércoles en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 20:34

El diputado nacional y referente de la CGT local, José Gómez, expresó duras críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo y que podrá ser modificado hasta el 26 de enero. En una entrevista brindada a Radio Panorama, el dirigente sindical sostuvo que la iniciativa “no puede ser tan ciega” frente a la realidad del mundo del trabajo y alertó sobre el impacto que tendría en los derechos de los trabajadores.

Gómez señaló que antes de responsabilizar a otros sectores, es necesario revisar las propias acciones y puso como ejemplo la situación en Santiago del Estero, donde —remarcó— “los trabajadores siguen cumpliendo y trabajando”. En ese sentido, apuntó directamente contra uno de los ejes del proyecto: el banco de horas, al recordar que esa figura ya existe en la legislación vigente, pero muchas veces no es respetada por los empleadores.

“El problema es imaginar a un empresario sin convenio colectivo y sin sindicato”, advirtió, y explicó que mecanismos como el descanso compensatorio terminan siendo una forma encubierta de evitar el pago de horas extras. “Para conseguir ese descanso tenés que trabajar más de lo estipulado, pero esas son horas extras que no quieren pagar”, subrayó.

Finalmente, Gómez sostuvo que la reforma propuesta no puede considerarse una verdadera modernización laboral, ya que —según afirmó— “se está mirando para otro lado respecto de los acuerdos y convenios internacionales”. Si bien se mostró a favor de la actualización del sistema laboral, enfatizó que la capacitación de los trabajadores sigue siendo, en la práctica, una tarea que recae principalmente en los gremios.