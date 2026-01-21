Grabois fue recibido por Cristina Kirchner y volvió a plantear su indulto: “La vi íntegra y digna”

El diputado nacional conversó durante dos horas con la ex presidenta en su departamento de Constitución.

Hoy 21:33

El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, fue recibido por Cristina Kirchner, a quien notó “muy bien, íntegra y digna” durante las dos horas que duró la reunión en el departamento de Constitución donde la ex presidenta cumple pena de prisión domiciliaria.

“Ayer estuve un par de horas con Cristina, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une hace ya diez años. La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta”, señaló el dirigente político y social en el inicio de un posteo de la red social X.

En un mensaje a la interna del peronismo, Grabois volvió a plantear que todo aquel referente con aspiraciones presidenciales debe “garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político” a la Corte Suprema de Justicia.

“Como he dicho innumerables veces, cualquiera que quiera representar a nuestro frente político -Axel, Wado, Massa, Zamora, Mayra, Máximo, Quintela, Moreno, Mariel y desde luego me incluyo, entre otros tantos- tiene que garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político a la CSJN, entre otras cosas, para restituir los derechos y la dignidad que Milei le arrebató al país”, expresó.

Al referirse a Cristina Kirchner, el abogado y activista de los derechos por tierra, techo y trabajo destacó su resiliencia y resistencia por todo lo que le tocó atravesar en la última etapa de su carrera política, que incluyeron un intento de magnicidio y una condena a prisión que anuló sus derechos de representación política.

“Si a cualquiera de ustedes, libertos ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1 % de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chaleco de fuerza o se hubieran dado un corchazo. Lo mismo aplica a unos cuantos de los nuestros. Blandengues”, lanzó Grabois.

El dirigente enumeró las políticas públicas y decisiones estratégicas que, según afirmó, explican la persecución contra la ex mandataria.

“Cada vez que nos digan algo contra Cristina, recordemos que está presa por YPF, la AUH, las jubilaciones, la soberanía satelital, Aerolíneas Argentinas, la energía nuclear, los miles de kilómetros de gas y electricidad, las universidades nacionales, la repatriación de científicos, la reforma del Registro de Trabajadores Rurales, la Ley de Comunidades Originarias, Ley de Empleadas de Casas Particulares, el Conectar Igualdad, Correo Argentino, los impuestos a los multimillonarios, la perspectiva latinoamericana… y por no lamer botas gringas ni buscar aplausos en Davos. Todo lo demás son problemitas de barrio”, apuntó.

El legislador aclaró que el reconocimiento a la trayectoria el afecto personal que siente por Cristina Kirchner no le “quita un milímetro de independencia” a su agrupación política, Patria Grande.

“Nada de esto nos quita un milímetro de independencia, de criterio político como corriente al interior del peronismo, ni implica alineamientos automáticos o falta de pensamiento crítico”, señaló.

Y aseguró que “ninguno de los nuestros puede liderar si no reconoce el hecho básico de que el régimen político está viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina”.

Por último, expresó su deseo para que “en 2026 sigamos resistiendo y luchando por una democracia plena, sin hambre, sin ultrajes, sin guerras, sin proscripciones, con todos adentro y una salida superadora para nuestro país, el mejor del mundo”.