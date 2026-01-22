Central Córdoba cayó en el debut de Lucas Pusineri ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades

En el regreso a la competencia oficial el Ferroviario perdió 1 a 0 como local en el inicio del Torneo Apertura.

Hoy 00:17

¿Técnico que debuta gana? pues no. Había mucha expectativa en Santiago del Estero por el regreso de Central Córdoba a las competencias oficiales, luego de un 2025 destacado, con buen rendimiento a nivel local e internacional. Sin embargo, el estreno con plantel renovado y nuevo cuerpo técnico no fue el esperado: el equipo santiagueño cayó 1 a 0 ante un Gimnasia de Mendoza que quiso tener su propia fiesta en su vuelta a la Primera División y la consiguió en el Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido comenzó cuesta arriba para el Ferro. La visita salió decidida a jugarle de igual a igual y pegó rápido: a los 5 minutos, Simoni se anticipó a todos tras un tiro de esquina y puso el 1 a 0, dejando desconcertado al público ferroviario. Desde la ventaja, el Lobo apostó al contragolpe, generando peligro ante un Central Córdoba que mostraba desajustes defensivos. Con el correr de los minutos, el local inclinó la cancha y tuvo aproximaciones, pero le faltó precisión en los metros finales.

En el complemento, el equipo de Pusineri fue claramente superior y mereció más. A los 20 minutos, Moyano desbordó por derecha y Varaldo sacudió de primera, aunque la pelota se fue muy cerca del arco visitante. Con más corazón que fútbol, Central Córdoba empujó hasta el final, pero no logró romper la resistencia mendocina y terminó consumando una derrota ajustada.

Más allá del resultado, el encuentro deja conclusiones importantes para el nuevo entrenador, consciente de que se trata de un equipo en formación y con mucho por ajustar. Central Córdoba tendrá rápida revancha: su próxima presentación será en el clásico ante Atlético Tucumán, el martes 27, desde las 22:15, por una nueva fecha del Torneo Apertura.