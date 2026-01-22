“Mami, me tocó”: el dueño de un supermercado chino fue denunciado por abuso de una nena de 11 años

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras un malentendido con la fiscalía, allegados a la menor intentaron ingresar por la fuerza al negocio.

Hoy 20:20

El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, fue acusado de abusar de una nena de 11 años dentro del comercio.

La situación se dio el martes pasado en un negocio localizado en la esquina de Carabobo y La Porteña, donde la chica fue a comprar junto a una amiga, también menor de edad. El acusado, identificado como Y.L., las atendió.

Ellas pidieron un agua saborizada y aguardaron frente en la zona de cajas del supermercado mientras él fue a buscar la botella a las góndolas del fondo. La existencia de cámaras de seguridad en el lugar permitió obtener registros fílmicos de lo sucedido a continuación. El video forma parte de la investigación y encabeza esta nota.

En las imágenes se observa a Y.L. dirigiéndose con la botella hacia las dos nenas, que se encontraban en el mostrador. Primero, le entrega el agua saborizada a la amiga de la denunciante y luego la toma del cuello a la nena de 11 años con ambas manos.

La acción se extendió por varios segundos en los que Y.L. también se le abalanzó a la menor, que intentaba sacárselo de encima. Tras soltarla, el comerciante le dio una palmada en la espalda. Mientras tanto, ante el imprevisto momento, la reacción instantánea de la amiga fue reír, quizá desorientada.

La secuencia concluye con el acusado retomando la atención en la caja, donde finalmente procede a cobrarles a ambas por la compra, sin que medie intervención de otros empleados o clientes. En el video también se observa a una mujer caminando por el lugar y que el ciudadano chino le extiende la mano a la nena de 11 años para saludarla antes de que ella se retirase junto a su amiga.

La nena más tarde le contó lo sucedido a su madre, María José. “Mi hija me dijo ‘mami, el chino me tocó’”, relató la mujer ante la prensa. El video del hecho llegó a sus manos esa misma noche. “Me lo mostraron y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, sentenció. Así, fue a radicar una denuncia ante la Comisaría Los Pinos.

En el caso tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, de una de las unidades especializadas en Violencia de Género en el Departamento Judicial de La Matanza. María José se reunió ayer con la funcionaria judicial y allí surgió un malentendido: “Yo estaba nerviosa por lo que había pasado y malinterpreté a la fiscal, que me había explicado bien, pero entendí que la causa iba a quedar en nada”.

Ese malentendido sumado a la viralización de las imágenes en las horas posteriores y la gravedad de la denuncia motivaron una reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la nena comenzaron a congregarse frente al supermercado, exigiendo explicaciones y la detención inmediata del propietario.

El clima se tornó tenso cuando el grupo, integrado por al menos 20 personas, intentó ingresar por la fuerza al local con la intención de agredir a Y.L., situación que fue impedida por la llegada de personal policial.

Ante el riesgo de que el episodio derivara en un linchamiento, los efectivos dispusieron el traslado del acusado a la seccional ubicada justo frente al supermercado, donde quedó bajo resguardo durante el desarrollo de la protesta.

Los manifestantes, lejos de dispersarse, se dirigieron a la entrada de la dependencia policial y continuaron el reclamo, incendiando gomas y exigiendo respuestas a las autoridades. En medio de ello fue aprehendido el hermano de María José. El hombre ya fue liberado.

Tras tomar contacto con las primeras pruebas reunidas, la fiscal Castelli hizo una evaluación inicial y resolvió no adoptar medidas restrictivas contra Y.L. en ese momento. Aunque sí le impuso algunas condiciones mientras sigue sujeto al proceso: “En la fiscalía me comunicaron hoy que el chino está notificado, no puede salir del país y tiene que fijar un domicilio. Tampoco puede abrir el negocio”, contó María José. El acusado vive en una casa junto al supermercado, pero se retiró tras la denuncia.

La madre agregó ante los medios una supuesta versión: “Escuché que el comerciante la acusaba de robo, que por eso la tocó, para revisarla. En el video se ve lo que le pasó, para mí es abuso. Yo lo interpreto así, ahora hay que esperar la determinación del fiscal”.

También comentó que su hija “está bien, tranquila” y que no fue convocada a declarar todavía. La investigación sigue su curso.