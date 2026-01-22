¿Viajó a Washington?: Delcy Rodríguez afirma que hay un “proceso de diálogo” con Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela aseguró que no tiene "temor" de encarar diplomáticamente las diferencias con Donald Trump. Dio detalles sobre el ingreso de los primeros US$ 300 millones por la venta de petróleo.

Hoy 05:14

Luego de que el gobierno de Donald Trump invitara a Delcy Rodríguez a Washington, la presidenta encargada de Venezuela le envió un nuevo guiño a Estados Unidos.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", señaló la mandataria en una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, en la que participaron gobernadores y alcaldes.

Además, destacó que James Monroe, el creador de la doctrina Monroe, y Simón Bolívar vivieron en la misma época: "Hoy nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, levantar esas banderas [del bolivarismo]".

Las palabras de Delcy Rodríguez se producen a dos semanas de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y de la 'primera combatienta', su esposa Cilia Flores.

"Yo sé que al presidente Maduro lo acompaña la historia de Venezuela y lo acompaña para darle fuerza, para seguir en la lucha, desde donde se encuentre, por nuestro país", dijo Rodríguez durante el evento, transmitido por el canal público Venezolana de Televisión.

Ayer, la presidenta encargada anunció que llegaron los primeros US$ 300 millones producto de la venta de petróleo venezolano a los EE.UU., en el marco de un acuerdo por entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano. Detalló que las divisas recibidas forman parte de una primera entrega por la que Venezuela recibirá en total de US$ 500 millones.

Dijo también que los US$ 300 millones se utilizarán para estabilizar el mercado cambiario: "Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", afirmó e indicó que los fondos serán administrados "a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela" y que serán asignados a empresas de sectores esenciales.

Desde la captura de Maduro, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE.UU. controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo "indefinido".

Más allá de algunos chispazos retóricos, la relación entre Washington y Caracas es fluida. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada que el gobierno de Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la administración de Trump, e incluso el mismo presidente habló con la ex vice de Maduro y la elogió diciendo que es una "persona fantástica".

Según la Casa Blanca, Rodríguez tiene previsto visitar Washington aunque no trascendieron fechas o cómo sería la agenda de la líder chavista. La presidenta encarga, por su parte, ha dicho que si le tocara visitar Washington lo haría "de pie, caminando, no arrastrada".

La semana pasada, sin embargo, Rodríguez recibió en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones. Se trató del primer funcionario del gobierno de Trump en viajar a Venezuela después del ataque del 3 de enero.