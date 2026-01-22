Durante un control, atrapan a un peligroso narco con cocaína en su poder

El sujeto, oriundo de Añatuya, estaba bajo vigilancia. Viajaba en auto desde esta Capital hasta su ciudad con casi un kilo de droga oculta debajo del asiento del conductor. Iba con su esposa y 5 niños.

Hoy 06:42

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a un automovilista con domicilio en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, y secuestraron 866,24 gramos de cocaína, valuados en casi 19 millones de pesos, durante un control realizado en el peaje de Fernández, departamento Robles.

El procedimiento se concretó ayer a la madrugada, cuando personal de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, realizaba tareas de prevención y seguridad sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 680.

Según se informó oficialmente, el operativo se desarrolló en el marco del cumplimiento de la misión asignada a Gendarmería Nacional, por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Durante el control, arribó un vehículo particular procedente de Santiago del Estero Capital con destino a Añatuya. Trascendió que el conductor viajaba acompañado por su pareja y cinco niños, dos de los cuales serían sus hijos con diagnóstico de autismo.

Al efectuar la inspección del rodado, los gendarmes hallaron debajo del asiento del conductor una bolsa de nailon negra, que contenía un paquete rectangular envuelto en cinta amarilla, característico del transporte de estupefacientes. La prueba de orientación de campo (narcotest) arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2, a cargo del doctor Sebastián Argibay, quien dispuso el labrado de actuaciones, el secuestró total de la sustancia y la detención del conductor en carácter de incomunicado. En tanto, la mujer continuó en libertad, aunque supeditada a la causa.

En el marco de la investigación, el magistrado también ordenó el secuestró de un teléfono celular, cuyo contenido será analizado para determinar posibles vínculos, contactos y el rol del detenido dentro de una eventual estructura de comercialización de drogas.

Voceros del caso indicaron que el sujeto era investigado con anterioridad y que su nombre habría surgido en otros procedimientos y comunicaciones, por lo que ahora se busca establecer su logística, la procedencia del estupefaciente y el alcance de la red de distribución, especialmente en el sudeste provincial. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.