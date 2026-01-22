Emilia Clarke habló de su transformación y del desafío extremo de su papel en la serie Ponies

La actriz británica aseguró que interpretar a Bea en la producción de Peacock fue uno de los mayores retos de su carrera, especialmente por la exigencia de aprender y memorizar diálogos en ruso.

Hoy 08:10

Emilia Clarke reveló que su participación en la serie Ponies, producida por Peacock, implicó uno de los desafíos más complejos de su trayectoria actoral. La actriz británica explicó que el papel de Bea le exigió una transformación significativa y un proceso de adaptación poco habitual, marcado principalmente por el aprendizaje de un idioma que no domina.

Durante el estreno oficial de la serie en Nueva York, realizado el 14 de enero, Clarke detalló que gran parte del rodaje estuvo centrado en el trabajo con diálogos en ruso. Según explicó, entre el 75% y el 80% del tiempo de filmación estuvo dedicado a ensayar y perfeccionar las líneas en ese idioma.

La serie Ponies, que se estrenó a nivel mundial el 15 de enero, marca el regreso más relevante de Clarke a la televisión desde su recordado papel en Game of Thrones. En esta nueva producción, la actriz se sumerge en una trama de suspenso internacional, que demanda un alto nivel de precisión en los diálogos y en la construcción del personaje.

En declaraciones al medio PEOPLE, Clarke aclaró que el mayor desafío no fue aprender ruso de manera general, sino memorizar y ejecutar correctamente el guion específico de su personaje. “Aprendí las líneas en ruso”, señaló, y admitió que al aceptar el proyecto no había dimensionado la magnitud de la exigencia que implicaría.

La actriz calificó la experiencia como uno de los retos más importantes de su carrera, tanto por el aspecto lingüístico como por la intensidad narrativa de la serie.

Emilia Clarke